Путин надеется, что встреча с Байденом пройдет в позитивном ключе

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от саммита с главой Белого дома Джо Байденом в Швейцарии.

Как сообщил российский президент на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он надеется, что переговоры пройдут в «позитивном ключе». Путин добавил, что не ожидает в отношениях Москвы и Вашингтона ничего прорывного.

Ранее Путин заявил, что Россия не имеет разногласий с Америкой. По словам главы государства, у США есть одно желание — ограничить развитие России. Он также рассказал о темах, которые намерен обсудить с Байденом в Швейцарии 16 июня. На встрече с главой Белого дома планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе стратегической безопасности, сказал Путин.