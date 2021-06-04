Канцлер Австрии допустил возможность расчетов за российский газ в евро

Санкт-Петербург, 4 июня. Австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц заявил о возможности расчетов с Россией за энергетические ресурсы в европейской валюте.

Соответствующую позицию канцлер озвучил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), передает РИА Новости.

«Дело в том, что рыночные цены просто измеряются по всему миру в американских долларах, поэтому это принято. Мы можем платить и в евро за наши потребности в энергетике», — отметил Себастьян Курц.

По его словам, подобное решение считается сугубо экономическим вопросом. Не имеет значения, в какой валюте рассчитывается стоимость. Канцлер Австрии также выразил надежду на развитие сотрудничества между государством и Российской Федерацией.