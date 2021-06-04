Ученые из США доказали, что собаки с рождения умеют взаимодействовать с людьми

Вашингтон, 4 июня. Собаки с самого рождения имеют навыки, которые позволяют им активно взаимодействовать с человеком, рассказали ученые из Университета Аризоны.

Специалисты изучили поведение 375 двухмесячных щенков. Для подтверждения теории эксперты провели ряд экспериментов. В одном они разговаривали с щенками особым «собачьим» голосом, на более высоких тонах. А в другом прятали еду под одной из нескольких мисок и указывали на ту, под которой находилось лакомство.

Согласно результатам работы, щенки хорошо воспринимали информацию от людей, несмотря на отсутствие опыта общения с человеком в прошлом. Во время поиска еды собаки подбегали к авторам эксперимента, это значит, что с рождения они умеют реагировать на сигналы человека.

Ранее кинологи из Петербурга рассказали, как тестируют щенков для службы. Перед приемом на службу и долгим обучением собаки проходят специальные задания.