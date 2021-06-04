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новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
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Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
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Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму

Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
yalta-forum.com  /  Ялтинский форум

Ялтинский международный экономический форум в 2021 году пройдет 4–6 ноября, на который представителям 60 стран будут направлены приглашения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.

«Есть клубы «Друзей Крыма», которые созданы иностранцами, — они практически все приедут. Приглашения будут направлены более чем в 60 стран представителям, но в общем посмотрим — у них же тоже ограничения в ряде европейских стран, в Азии. Посмотрим, кто сможет — приедет. Возможно, некоторые подтвердят участие в режиме онлайн, в режиме видео-конференц-связи», — сказал Аксенов.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл, пригласят ли представителей Украины на Ялтинский международный экономический форум в Крым. По его словам, пока о визите украинских бизнесменов ничего не известно, но вот представители Донецкой и Луганской народных республик 100% приедут в Крым.

«Вопрос по поводу приглашения представителей от Украины сложный. В принципе, пригласить их можно, но над этим еще нужно подумать. Во всяком случае представители из Донецкой и Луганской народных республик будут 100% приглашены. Политикам и серьезным предпринимателям из Украины тоже могут быть направлены приглашения. Но приедут ли они?» — задал риторический вопрос сенатор.

Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крым
council.gov.ru  / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Политик отметил, что Ялтинский международный экономический форум предоставляет хорошую возможность представителям других государств приехать и своими глазами увидеть Крым. Кроме того, можно рассчитывать на то, что итогами мероприятия станут подписанные контракты со странами Южной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки.

«Мы ожидаем от Ялтинского международного экономического форума серьезных экономических предложений по развитию Крыма и инвестиций. Сам по себе форум не является чисто крымским, хотя и проходит в Ялте. ЯМЭФ — общероссийский форум, с приземлением в Крыму. Кроме того, Ялтинский форум предоставляет хорошую возможность представителям других государств приехать и своими глазами увидеть Крым. Из Европы и Америки мы не ожидаем никаких инвестиций, а вот из Южной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки — да. Понятно, что все это идет тяжело, но через определенное время ситуация с блокадой будет прорвана. Для крымчан самое главное — не отношение со стороны иностранных государств. Для нас самое главное — отношение граждан РФ и России в целом, а они самые хорошие», — резюмировал Сергей Цеков.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда в Симферополе и Ялте перейдут на круглосуточное водоснабжение. Сейчас в регионе поступление воды перекрывают в ночное время с целью экономии.

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Все новости / Политика / Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
украина крым форум ялта цеков
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