СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций

Киев, 4 июня. Украину из-за санкций покинули все 34 «вора в законе», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

На брифинге по итогам заседания Данилов отметил, что в начале 2021 года в стране находились 34 человека со статусом «вор в законе», сейчас на Украине их нет.

«На заседании приняли отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против «воров в законе» и криминальных авторитетов», — сообщил Данилов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как отметил секретарь СНБО, после 14 мая в стране еще находились 17 «воров в законе», но все они покинули Украину до конца месяца. В качестве причин, по которым это случилось, Данилов назвал персональные санкции, введенные Советом в мае против 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, являющихся «криминальными авторитетами».

Ранее Данилов в ходе визита в Литву сообщил о скором создании киберподразделений в ВСУ. Он выразил надежду на углубление партнерства Киева и Вильнюса в области кибербезопасности и на укрепление взаимодействия формируемых украинских кибервойск со специализированным центром НАТО, расположенным в Каунасе.