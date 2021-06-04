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новостей
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
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19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
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СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций

  /   Обновлено: 04 июня 2021 18:49
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Политика
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
znaj.ua

Киев, 4 июня. Украину из-за санкций покинули все 34 «вора в законе», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

На брифинге по итогам заседания Данилов отметил, что в начале 2021 года в стране находились 34 человека со статусом «вор в законе», сейчас на Украине их нет.

«На заседании приняли отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против «воров в законе» и криминальных авторитетов», — сообщил Данилов.

СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Как отметил секретарь СНБО, после 14 мая в стране еще находились 17 «воров в законе», но все они покинули Украину до конца месяца. В качестве причин, по которым это случилось, Данилов назвал персональные санкции, введенные Советом в мае против 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, являющихся «криминальными авторитетами».

Ранее Данилов в ходе визита в Литву сообщил о скором создании киберподразделений в ВСУ. Он выразил надежду на углубление партнерства Киева и Вильнюса в области кибербезопасности и на укрепление взаимодействия формируемых украинских кибервойск со специализированным центром НАТО, расположенным в Каунасе.

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Все новости / Политика / СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
украина снбо данилов
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