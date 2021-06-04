Жестокость пожнет бурю: как полицейское насилие приводило к массовым бунтам в США

В мае 2020 года действия полиции Миннеаполиса привели к смерти 46-летнего афроамериканцы Джорджа Флойда. В результате Соединенные Штаты оказались охвачены волной протестов, которые раз за разом перерастали в массовые погромы. Гибель Флойда стала одним из факторов, которые привели к поражению Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года и смене администрации США.

Американскую полицию дежурно обвиняют в расизме. Но так ли это на самом деле? Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о проблемах, связанных с полицейским насилием в США.

Не только чернокожие

Несмотря на протесты, которые несколькими волнами прокатились по США в 2020 году, и требования лишить финансирования или вовсе распустить полицию, американские копы продолжают патрулировать улицы. Зачастую правомерность применения силы полицейскими остается под вопросом. Страдают не только афроамериканцы — только за весну 2021 года можно привести немало инцидентов, в ходе которых жертвами становились белые и испаноязычные граждане США.

18 марта в городе Пасадена, штат Мэрилэнд, был убит 79-летний Леонардо Попа, белый. Эта история похожа на дурной анекдот. Леонардо позвонил в службу 911 и сообщил, что собирается совершить самоубийство. Прибывшие к нему домой полицейские обнаружили, что дверь не заперта и зашли. Пожилой человек сидел на кровати. Как заметил капрал Бреннан, из-под матраса была видна рукоять пистолета. Полицейский направил свое оружие на старика и потребовал отойти от оружия. Затем, по официальной версии, он вернул свой пистолет в кобуру, «чтобы разрядить обстановку». Тогда Леонардо Попа схватился за свой пистолет — и Бреннан дважды в него выстрелил.

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30 марта в городе Бристоль в штате Вирджиния при попытке угнать машину был убит 31-летний Джонатан Колер — также белый. Первоначально полиция штата Вирджиния заявила, что Колер пытался сбить офицера автомобилем, в результате чего тот открыл огонь. Позже сообщили, что Колер пытался лишь покинуть парковку. Полицейскому Джонатану Брауну (также белому) было предъявлено обвинение в убийстве — он был выпущен под залог в 25 тысяч долларов.

1 апреля в городе Лэйквуд, штат Колорадо, бойцы полицейского спецназа SWAT застрелили 35-летнего Стивена Росса Гласса, белого, после того как он выстрелил из игрушечного страйкбольного пистолета. Полицейский спецназ юмора не оценил и «день дурака» удался на славу.

19 апреля в Калифорнии погиб 26-летний Марио Гонзалес. Его заподозрили в том, что он был пьян и совершил кражу. Полицейские потребовали назвать имя и предъявить удостоверение личности, но Марио не сделал этого. Тогда его уложили на землю лицом вниз, придавив коленом на спину. Через несколько минут Гонсалес потерял сознание, после чего полицейские перевернули его и сделали искусственное дыхание. Спасти мужчину не удалось.

Этот случай очень напоминает инцидент с Джорджем Флойдом, однако никаких массовых волнений не последовало. Подобные инциденты происходят регулярно как в США, так и в других страна Запада. Они привлекают внимание правозащитников — российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщал о том, как полицейские «перестарались» и задушили задержанных в Шотландии и во Франции.

Печальная статистика

В 2015-2019 годах американские полицейские ежегодно убивали около 1000 человек. По данным Journal of Social and Development Sciences, чаще всего американская полиция убивала представителей белой общины —их почти половина, 45,4%. Эта цифра несколько меньше их доли в населении страны (60,4%).

Испаноязычные составляют 18,3% населения — и в статистике они составляют 16,4% убитых. Афроамериканцы, чья доля в населении составляет 13,4%, составили 23,9% жертв полицейского насилия. Однако эту статистику искажает категория «неизвестные», к которой относится 9,7% погибших. Вряд ли туда попали афроамериканцы, ведь их бы легко определили по цвету кожи.

Федеральное агентство новостей /

Доля афроамериканцев среди убитых полицейскими заметно превышает их долю в населении страны. Однако можно ли говорить о «системном расизме» американской полиции, если ее жертвами становится больше белых, чем афроамериканцев?

Что будет, если полицейские будут вести себя мягко? 12 января 1998 года в штате Джорджия полицейский Кайл Динкхеллер остановил за превышение скорости автомобиль, которым управлял ветеран вьетнамской войны Эндрю Брэннан. Страдавший от постравматического синдрома Брэннан устроил странную сцену с воплями и танцами, а затем выхватил карабин и открыл огонь.

Получившего ранение 22-летнего полицейского он добил контрольным выстрелом в голову. Весь конфликт и перестрелка были зафиксированы видеокамерой на приборной панели полицейского автомобиля. Эта видеозапись широко используется в учебных целях в полицейских академиях США.

В США на руках населения находятся сотни миллионов стволов — право на оружие гарантировано второй поправкой. Оружие может оказаться в руках не только преступников, но также просто неадекватных людей (таких, как Брэннан) или наркоманов. В результате полицейских тренируют действовать жестко — иначе из охотников они сами превратятся в мишени. Какое-то непротивление злу насилием здесь неуместно. В результате американская полиция действует по принципу «на войне как на войне». И тут неизбежен collateral damage («сопутствующий ущерб»), из-за которого страдают случайные люди.

Пыль города ангелов

Наибольший резонанс получил инцидент с Родни Кингом, который произошел 30 лет назад в Лос-Анджелесе. 3 марта 1991 года полицейский патруль после долгого преследования остановил машину с тремя афроамериканцами. Им приказали покинуть автомобиль. Двое подчинились, а третий, Родни Кинг, повел себя странно —и не давал одеть на себя наручники. Это он и устроил гонки с полицией, пытаясь избежать ареста, так как находился на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения.

Полицейские решили, что он находится под действием наркотика, известного как «ангельская пыль». Парня попытались «успокоить» при помощи электрошокера, а когда это не помогло, применили резиновые дубинки. Родни Кингу нанесли более пятидесяти ударов. В больнице, куда того доставили, были зафиксированы, помимо гематом, пара переломов. А вот анализ крови не показал, что он употреблял тяжелые наркотики — однако там были алкоголь и марихуана.

wikipedia.org / Hudson Union Society / CC BY 3.0

Сцену избиения случайно занял местный житель Джордж Холлидэй. Он принес видеозапись в полицию — однако там к ней не проявили интереса. Зато видео охотно взяли на телевидение — и показали целиком в новостях. Оно начинается с того места, где Кинг лежит на земле, а несколько полицейских его избивают.

Вспыхнул скандал. Офицеров обвинили в применении чрезмерного насилия. 29 апреля 1992 года суд присяжных, среди которых не было афроамериканцев, оправдал троих из четверых полицейских, участвовавших в избиении Родни Кинга. Этот вердикт спровоцировал акции протеста, которые вскоре переросли в массовые беспорядки.

Федеральное агентство новостей /

Афроамериканское население беднейших районов Лос-Анджелеса начало жечь витрины и громить автомобили, затем — врываться в дома, грабить и насиловать белых. Мишенями черных погромщиков становились не только белые — сильно пострадал занимавший площадь около семи квадратных километров район Корейского квартала, место компактного проживания корейской диаспоры. Причиной этого стал еще один межрасовый инцидент: накануне пожилая кореянка, которая в марте 1991 года застрелила в своем магазине 15-летнюю чернокожую грабительницу, получила пять лет условно. Столь мягкий приговор сильно возмутил афроамериканскую общину — и эта история стала еще одним катализатором беспорядков. Жители Корейского квартала быстро сформировали отряды, которые вступили в перестрелки с чернокожими погромщиками.

Беспорядки, охватившие сначала черный район Южного Централа, перекинулись на кварталы, населенные латиноамериканцами и белыми бедняками. Восставшие даже попытались взять штурмом штаб-квартиру полиции. Белое население в панике бежало из своих домов. 29-30 апреля погромы охватили весь Лос-Анджелес, кроме его восточной части, и перекинулись на другие города.

В ходе беспорядков в «городе ангелов» были сожжены или повреждены более пяти с половиной тысяч зданий. В том числе было уничтожено либо разграблено около двух тысяч магазинов, принадлежавших корейцам.

Общий ущерб от беспорядков превысил один миллиард долларов, примерно половина этой суммы пришлась на Корейский квартал.

Кнут и пряник

Губернатор Калифорнии обратился к президенту США Джорджу Бушу — старшему с просьбой прислать войска. В Лос-Анджелес срочно были переброшены около 10 тысяч бойцов Национальной гвардии, несколько тысяч полицейских и агентов ФБР, а также введены 1800 солдат из состава 7-й пехотной дивизии и полторы тысячи морских пехотинцев. Подавление беспорядков продолжалось до 6 мая.

wikipedia.org / Robert Couse-Baker / CC BY 2.0

Только жесткие меры, принятые с явным опозданием, спасли «город ангелов» от превращения в пыль. У восстания не было никакого руководства и какой-то внятной программы — поэтому бунт не прекращался до тех пор, пока его не подавили силой.

Точное количество жертв остается под вопросом — обычно пишут о 63 или 64 убитых. Кроме того, около сорока человек погибли в это же время при различных инцидентах. Свыше двух тысяч получили ранения. Были арестованы около 12 тысяч человек (в основном черных и латиноамериканцев). По данным издания Los Angeles Times, десять человек среди погибших были застрелены полицией и бойцами Национальной гвардии. Среди силовиков погибших не было.

Впрочем, власти США не стали ограничиваться кнутом. В 1993 году прошел новый процесс по поводу избиения Родни Кинга. На этот раз среди присяжных были два афроамериканца. Полицейских признали виновными и уволили, а пострадавший получил от Департамента полиции Лос-Анджелеса компенсацию в размере 3,8 миллионов долларов. На эти деньги Родни Кинг он открыл звукозаписывающую компанию, которая, правда, вскоре разорилась.

В апреле 2012 году Кинг опубликовал свою автобиографию «Внутренний бунт». По иронии судьбы, через несколько месяцев, в июне 2012 года, он в возрасте 47 лет утонул в бассейне. Расследование показало, что это был несчастный случай — в крови героя борьбы за права афроамериканцев обнаружили букет из алкоголя, кокаина, марихуаны и «ангельской пыли».

События в Лос-Анджелесе стали важной страницей американской истории и нашли отражение во многих американских фильмах.

Путь из гетто

В 2003 году Городской совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за то, чтобы переименовать район Южный Централ (South Central) в Южный Лос-Анджелес. Но в борьбе с уличной преступностью это вряд ли поможет.

Черные и латиноамериканские общины сильно криминализованы — к примеру, самая длительная и ожесточенная война банд в США шла между черными мегабандами «Крипс» и «Бладз». Нет единства и среди латиноамериканцев — в Калифорнии воюют мексиканские «Нортеньос» («северные») и «Суреньос» («южные»). Похоже, что здесь власти США умело используют проверенный временем принцип «разделяй и властвуй».

В анамнезе истории США — расизм, который страна пытается изжить. И его жертвами были не только негры. Так, в XIX веке сильно не любили ирландцев, которые хлынули в Америку после «Великого голода» у себя на родине. А в начале прошлого века дискриминировали греков и итальянцев, которых считали «цветными». История каждой общины в США — это история ее интеграции в американское общество.

Расовая сегрегация в США была закреплена решением Верховного суда США 1896 года, утвердившим принцип «разделенные, но равные». «Расово чистый общественный транспорт» просуществовал до 1970-х годов. Сейчас эти внешние признаки остались в прошлом. Более того, распространение получила «позитивная дискриминация», когда представители каких-либо меньшинств, к примеру, получают преимущества при поступлении в университеты. Тем не менее проблемы афроамериканской общины остались прежними.

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Существует такой показатель, как Index of dissimilarity (индекс несходства), который может использоваться как показатель сегрегации. Афроамериканцы остаются наиболее изолированной расовой группой в США. Проведенное исследование о расовой и этнической жилищной сегрегации в США показало, что индекс несходства в 1980, 1990 и 2000 годах у этой общины составил 72,7, 67,8 и 64,0 соответственно. Для латиноамериканцев в США этот индекс за указанные годы стабильно был чуть выше 50.0, у азиатов и жителей островов Тихого океана — на отметке 40.

Эта сегрегация не является искусственной — просто семьи с низким доходом оказываются в районах с высоким уровнем бедности. Работу и социальный лифт там предлагают банды. И вырваться из этих гетто, где царит преступность, очень нелегко.

Одним из факторов, который может стать социальным лифтом, является хорошее школьное образование. Ранее в США действовали программы расовой десегрегации системы среднего образования — детей из черных кварталов возили на автобусах в школы белых районов (это называлось busing). Именно благодаря такой программе Камала Харрис, которая занимает сейчас пост вице-президента США, смогла учиться в престижной школе.

Государственные школы в США финансируются за счет местных бюджетов, поэтому их качество сильно зависит от благосостояния города или округа. Однако в 1970-1980-х годах произошло бегство белых в пригороды. В результате во внутренних районах крупных городов меньшинства стали составлять большинство — и они превратились в новые гетто. Следствием этого стала новая сегрегация, по школьным округам — и некогда хорошие городские школы превратились в плохие. Попытки начать басинг между школьными округами были остановлены решением Верховного суда США в 1974 году. И в 1990-х годах школьная сегрегация вернулась к уровню 1971 года.

Школьная реформа в США могла бы стать одним из факторов, который обеспечит жителям гетто нормальные стартовые позиции. А простая раздача пособий имеет обратную сторону — она формирует людей с иждивенческим, паразитическим взглядом на мир. Тем не менее показатели индекса несходства говорят о том, что замкнутость афроамериканской общины в США, пусть очень медленно, но изживается. Вероятно, для интеграции понадобится еще несколько десятилетий.