Кот назвал Кулебу «садомазохистом» после заявлений о желании причинить боль Лукашенко

Современная украинская власть все больше напоминает извращенцев и садомазохистов. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.
Ранее в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «сделать больно» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, если Минск примет делегацию Луганской Народной Республики для допроса содержащегося в СИЗО КГБ экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, снятого белорусскими спецслужбами с авиарейса Афины-Вильнюс, когда тот пролетал над территорией Республики Беларусь. Кулеба подчеркнул, что существуют вещи, которые Украина «не прощает» — и неуважение к ее территориальной целостности стоит первым номером в этом списке.
«Все эти заявления Кулебы вызваны его банальным хамством, наглостью и безнаказанностью, — заметил Кот. — Таких политиков и чиновников надо гнать поганой метлой, потому что они не следят за своим языком и метут им, как помелом. Люди такого ранга должны отдавать себе отчет, что, несмотря на наличие собственного мнения, они представляют целую страну и должны говорить от имени ее жителей, а не от себя лично».
Политолог посоветовал Кулебе быть осторожнее, делая критические замечания в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, ведь у того «крутой нрав», и в ответ он просто может перекрыть Киеву транзит жизненно важных для украинской экономики товаров.
«И мы получим ситуацию, при которой из-за слов какого-то полудурка, который не умеет держать язык за зубами, пострадают миллионы людей, — заявил эксперт. — Да, Кулебу надо расстрелять уже только за то, что он открывает свой поганый рот!»
Собеседник ФАН выразил недоумение по поводу того, как именно Киев собирается «делать больно» Лукашенко.
«Вы знаете, украинские политики со своими криками о «боли» уже начинают напоминать каких-то садомазохистов, извращенцев, которые воспринимают физические и моральные страдания с сексуальным подтекстом, — заметил Кот. — По-настоящему страшной болью является сам киевский режим — в первую очередь для граждан Украины, которые явно заслуживают лучшей власти. Но так будет не всегда — рано или поздно время этих извращенцев закончится».