Современная украинская власть все больше напоминает извращенцев и садомазохистов. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «сделать больно» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, если Минск примет делегацию Луганской Народной Республики для допроса содержащегося в СИЗО КГБ экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, снятого белорусскими спецслужбами с авиарейса Афины-Вильнюс, когда тот пролетал над территорией Республики Беларусь. Кулеба подчеркнул, что существуют вещи, которые Украина «не прощает» — и неуважение к ее территориальной целостности стоит первым номером в этом списке.

«Все эти заявления Кулебы вызваны его банальным хамством, наглостью и безнаказанностью, — заметил Кот. — Таких политиков и чиновников надо гнать поганой метлой, потому что они не следят за своим языком и метут им, как помелом. Люди такого ранга должны отдавать себе отчет, что, несмотря на наличие собственного мнения, они представляют целую страну и должны говорить от имени ее жителей, а не от себя лично».

Политолог посоветовал Кулебе быть осторожнее, делая критические замечания в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, ведь у того «крутой нрав», и в ответ он просто может перекрыть Киеву транзит жизненно важных для украинской экономики товаров.

Федеральное агентство новостей /

«И мы получим ситуацию, при которой из-за слов какого-то полудурка, который не умеет держать язык за зубами, пострадают миллионы людей, — заявил эксперт. — Да, Кулебу надо расстрелять уже только за то, что он открывает свой поганый рот!»

Собеседник ФАН выразил недоумение по поводу того, как именно Киев собирается «делать больно» Лукашенко.