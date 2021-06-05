Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 02:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
Все новости
05 июня 02:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:00
Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:32
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
Все новости

Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко

Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @dmytro_kuleba / Global Look Press / Sebastian Gollnow

Современная украинская власть все больше напоминает извращенцев и садомазохистов. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «сделать больно» президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, если Минск примет делегацию Луганской Народной Республики для допроса содержащегося в СИЗО КГБ экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, снятого белорусскими спецслужбами с авиарейса Афины-Вильнюс, когда тот пролетал над территорией Республики Беларусь. Кулеба подчеркнул, что существуют вещи, которые Украина «не прощает» — и неуважение к ее территориальной целостности стоит первым номером в этом списке.

«Все эти заявления Кулебы вызваны его банальным хамством, наглостью и безнаказанностью, — заметил Кот. — Таких политиков и чиновников надо гнать поганой метлой, потому что они не следят за своим языком и метут им, как помелом. Люди такого ранга должны отдавать себе отчет, что, несмотря на наличие собственного мнения, они представляют целую страну и должны говорить от имени ее жителей, а не от себя лично».

Политолог посоветовал Кулебе быть осторожнее, делая критические замечания в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, ведь у того «крутой нрав», и в ответ он просто может перекрыть Киеву транзит жизненно важных для украинской экономики товаров.

Кот назвал Кулебу «садомазохистом» после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / 

«И мы получим ситуацию, при которой из-за слов какого-то полудурка, который не умеет держать язык за зубами, пострадают миллионы людей, — заявил эксперт. — Да, Кулебу надо расстрелять уже только за то, что он открывает свой поганый рот!»

Собеседник ФАН выразил недоумение по поводу того, как именно Киев собирается «делать больно» Лукашенко.

«Вы знаете, украинские политики со своими криками о «боли» уже начинают напоминать каких-то садомазохистов, извращенцев, которые воспринимают физические и моральные страдания с сексуальным подтекстом, — заметил Кот. — По-настоящему страшной болью является сам киевский режим — в первую очередь для граждан Украины, которые явно заслуживают лучшей власти. Но так будет не всегда — рано или поздно время этих извращенцев закончится».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
россия белоруссия украина лнр лукашенко кулеба бдсм протасевич
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 77930 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 62339 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54421 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 52820 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 45817 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru