Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию

Париж, 4 июня. Российская теннисистка Яна Сизикова может попасть в тюрьму сроком до десяти лет, если обвинения в спортивной коррупции будут доказаны. Об этом сообщил ее адвокат.

Спортсменку обвиняют в намеренном проигрыше в матче в рамках турнира «Ролан Гаррос». Ее представитель считает, что при таких подозрениях ей может грозить до десяти лет. Однако в Париже на нее завели дело по обвинению в организованном мошенничестве, поэтому речь может идти и о десяти годах.

Защита Сизиковой настаивает на ее полной невиновности и отмечает, что в настоящий момент идет лишь предварительное следствие и полные обвинения его подзащитной не предъявлены. По информации РИА Новостей, Посольство РФ в ближайшее время запросит консульский доступ к задержанной россиянке.

Сама теннисистка полностью отвергает правдивость обвинений и считает их клеветой. Ожидается, что ее выпустят из-под стражи к вечеру 5 июня, однако непонятно, когда она сможет вернуться на родину.