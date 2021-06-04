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18:31
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18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
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Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию

Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
instagram.com  /  @yana_sizikova

Париж, 4 июня. Российская теннисистка Яна Сизикова может попасть в тюрьму сроком до десяти лет, если обвинения в спортивной коррупции будут доказаны. Об этом сообщил ее адвокат.

Спортсменку обвиняют в намеренном проигрыше в матче в рамках турнира «Ролан Гаррос». Ее представитель считает, что при таких подозрениях ей может грозить до десяти лет. Однако в Париже на нее завели дело по обвинению в организованном мошенничестве, поэтому речь может идти и о десяти годах.

Защита Сизиковой настаивает на ее полной невиновности и отмечает, что в настоящий момент идет лишь предварительное следствие и полные обвинения его подзащитной не предъявлены. По информации РИА Новостей, Посольство РФ в ближайшее время запросит консульский доступ к задержанной россиянке.

Сама теннисистка полностью отвергает правдивость обвинений и считает их клеветой. Ожидается, что ее выпустят из-под стражи к вечеру 5 июня, однако непонятно, когда она сможет вернуться на родину.

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Все новости / Спорт / Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
теннис ролан гаррос сизикова
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