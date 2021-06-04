Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров

Мадрид, 4 июня. Исследование специалистов из Университета Ла-Корунья позволило изучить самый старый в мире митохондриальный геном предка современных коров.

Ученым удалось извлечь митохондриальную ДНК из останков зубров, которые они обнаружили на дне пропасти под обвалом близ пещеры Чан-ду-Линдейру. На том же месте эксперты нашли останки женщины, которую специалисты прозвали Пастушка с Эльбы. Возраст находки насчитывает примерно 9 тыс. лет.

Специалисты отмечают, что в тот период крупный рогатый скот еще не был одомашнен. Всего были найдены останки трех животных, но с генетической точки зрения все они были очень разными. Анализ не позволил отнести их к современным коровам. Согласно результатам, поселенцы мигрировали в этот регион Испании из Европы и завезли европейские породы коров, которые сейчас распространены в Галисии, передает Planet Today.

Ранее сообщалось, что ДНК древнего медведя впервые удалось извлечь из почвы в пещере. Почвенная ДНК позволяет изучать генетические особенности в контексте популяций, а не только отдельных индивидов.