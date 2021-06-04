Политолог из Парижа назвал американское условие прихода Ле Пен к власти во Франции

Лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен имеет шанс стать следующим президентом Франции при условии, что она не будет выдвигать в своей предвыборной программе положений, неприемлемых для США. Об этом ФАН заявил французский политолог и журналист Дмитрий де Кошко.

Эксперт пояснил, что ситуация с участием Марин Ле Пен в предстоящих в 2022 году выборах является несколько противоречивой. Некоторые сторонники Эммануэля Макрона сами хотят продвигать Марин Ле Пен, так как считают, что против нее нынешний президент обязательно выиграет. Однако часть из них полагает, что итог встречи Макрона и Ле Пен во втором туре не так очевиден — возможно, в итоге кандидата даже поменяют.

«Пока это под вопросом. Но есть знаки, что определенные круги могут заставить Макрона совершить реформы, которые будут до такой степени непопулярны, что ему будет просто трудно набрать голоса, несмотря на поддержку всех СМИ и олигархической Франции», — отметил политолог.

Дмитрий де Кошко обратил внимание на то, что американские элиты могут одобрить кандидатуру Ле Пен при соблюдении нескольких условий.

«Американцы могут, в общем-то, согласиться на Ле Пен, если они договорятся об определенных вещах, в том числе чтобы она не трогала вассальное отношение французов к США», — выразил мнение французский журналист.

Эксперт добавил, что сама Марин Ле Пен изменила свою политику из-за амбиций — она старается не выдвигать ничего из того, что недопустимо для США.

«Я бы не сказал, что сами США исключают Ле Пен, — заключил Дмитрий де Кошко. — Если нужно, то они могут и ее использовать. Те, кто этого не хотят пока, — это определенные олигархические силы. Однако в стране растут настроения в поддержку восстановления определенного суверенитета и национальной идентичности».

Ранее Дмитрий де Кошко доходчиво объяснил равнодушие Европейского союза к датской прослушке в пользу США.