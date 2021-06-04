Смертельно опасный флешмоб в погоне за лайками: соцсети бьют тревогу

Массовая истерия в социальных сетях. В разных городах под проезжающие автомобили бросаются девушки с телефонами.

«Звезды» TikTok одна за другой испытывают судьбу, пытаясь «заработать» лайки и просмотры. Одна из пользовательниц, известная завсегдатаям сервиса под ником «Бешеная Мамба», решила дополнить свой профиль шокирующим контентом, выбегая на проезжую часть. Она дожидалась, когда машина остановится, и спокойно отходила от дороги.

На похожую ситуацию пожаловались пользователи одного из нижегородских пабликов. Две девушки также бросались под автомобили. Если «Мамба» была хотя бы в одежде, то жительницы Горького явно «забыли» про брюки. Одни комментаторы связывают этот случай с «модными веяниями» TikTok, другие утверждают, что это бесстрашные промоутеры раздают флаеры-приглашения.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород

Юная жительница Пензы едва не довела земляка до сердечного приступа. Школьница дождалась приближения автомобиля и резко загородила путь летящей многотонной махине. Девочку спасла невысокая скорость и быстрая реакция водителя.

Ранее ФАН писал, что житель Саранска «сбежал» из полицейской «буханки» и попал на видео. Правоохранители «прозевали» задержанного.