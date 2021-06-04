Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой

Брюссель, 4 июня. Североатлантический альянс верит в конструктивный диалог с Россией и считает необходимостью выстроить лучшие отношения с Москвой, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Необходимо вести переговоры с Российской Федерацией даже несмотря на возникающие разногласия, добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что встреча главы РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена соответствует интересам Альянса. По его словам, этот диалог отвечает двойственному подходу НАТО к России. Также он выразил надежду, что лидеры двух государств обсудят тему контроля над вооружениями.