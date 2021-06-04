Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»

Москва, 4 июня. Работа по укладке первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена на благо России и стран-участниц проекта, а не назло кому-то, как считают в США.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, она рада этой долгожданной новости. Также Захарова отметила, что кто-то может добавить: «Всем злопыхателям на зло».

«Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта», — сообщила Захарова в Telegram-канале.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода завершена. Об этом он рассказал во время Петербургского международного экономического форума.