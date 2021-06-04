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18:31
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
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Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»

Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 июня. Работа по укладке первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена на благо России и стран-участниц проекта, а не назло кому-то, как считают в США.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, она рада этой долгожданной новости. Также Захарова отметила, что кто-то может добавить: «Всем злопыхателям на зло».

«Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта», — сообщила Захарова в Telegram-канале.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода завершена. Об этом он рассказал во время Петербургского международного экономического форума.

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Все новости / Политика / Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
захарова мид рф Северный поток — 2
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