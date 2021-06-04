Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России

Москва, 4 июня. Депутат Госдумы Олег Шеин поделился своим мнением о связи между праздниками и безработицей в России.

По словам депутата, число выходных праздничных дней уменьшать для россиян нельзя, потому что это плохо скажется на безработице в стране, сообщает «Радио 1». Он утверждает, что между этими вещами есть прямая взаимосвязь.

«Уменьшение числа праздников – это увеличение безработицы», – заявил Шеин.

Кроме того, депутат прокомментировал и перенос новогодних каникул на майские праздники. По его мнению, это хорошая инициатива. В зимнее время, когда природа спит, россиянам некуда ехать, а летом можно полноценно отдохнуть. Шеин предложил передвинуть праздничные выходные.

Ранее стало известно, что майские выходные в России в 2022 году будут раздельными. Соответствующий проект приняли на рассмотрение в Госдуму.