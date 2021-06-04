Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым

Восхищающийся печально известным Дмитрием Гудковым обозреватель «Эха Москвы» Сергей Пархоменко — чемпион по лицемерию.

Об этом в интервью ФАН заявили телеведущий Владимир Соловьев и юрист Виталий Серуканов, отреагировав на славицы Пархоменко в адрес Гудкова-мл.

wikipedia.org / David Krikheli / CC BY-SA 4.0

«Очень тронут!»

После возвращения из изолятора временного содержания вечером 3 июня Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook сделал репост публикации обозревателя «Эха Москвы» Сергея Пархоменко. Журналист написал, что причина проведенного обыска у одиозного политика в связи с возбужденным делом о причинении ущерба Департаменту городского имущества столицы на сумму свыше 1 млн рублей путем обмана — это «выдуманный демонстративно-нелепый предлог».

Пархоменко всячески восхищается Гудковым: мол, сын миллионера, «золотой мальчик» Дмитрий мог «устроиться тепло и сладко», жить «масляно». Но, будучи депутатом Госдумы и понимая, что на второй срок пройти не удастся, он якобы стал, как и его отец, оппозиционером.

— Дима, вы редкий и сильный человек. Спасибо вам! — пишет Пархоменко. — Спасибо большое! Очень тронут! — отвечает ему объект восхищения.

Между тем, Дмитрий Гудков, которому исполнился 41 год, за свою жизнь, похоже, ни дня толком не работал. Единственное достоверное сообщение о роде его деятельности находится в разделе «личные данные» на той же странице в соцсети.

«Работал председателем в компании «Партия перемен» с 23 июня 2018-го по март 2020-го», — сообщает Гудков-мл. своим подписчикам.

Почему же журналист Пархоменко решил, что Гудков не «живет масляно»?

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Дима — мажор»

По мнению российского телеведущего Владимира Соловьева, «золотые мальчики» типа Дмитрия Гудкова существуют в мире лжи: не работать и при этом мусорить деньгами для них — нормально.

«Дима, конечно, — мажор. Его товарищи — такие же мажоры, поэтому они называют его «обычным парнем». Представители этой прослойки не задумываясь тратят деньги, разъезжают по заграницам, снимают дорогие апартаменты, при этом нигде и никогда не работают. Спросите Марию Певчих, Георгия Албурова, Леонида Волкова, Любовь Соболь и прочих, на какие средства они шикуют — вам не ответят», — заметил Соловьев.

Они даже не понимают, где черное, а где белое, обратил внимание телеведущий. Он характеризовал происходящее «базовыми проблемами со зрением» и добавил, что по-человечески ему таких людей жалко. Они живут в придуманном мире, среди лжи, без Родины и без настоящих друзей. Некоторые из них понимают, что их путь, несмотря на декорации, ведет не вверх, а вниз.

«Я знаком с Димой много лет. Он пошел по кривой дорожке. Вместо собственных политических взглядов у него есть понимание, что надо идти за отцом. А отец очень часто менял эти самые взгляды: его бросало от слезного письма руководителю советского КГБ Юрию Андропову с просьбой принять в чекисты до ненависти к государственному строю. За папой было просто не уследить! Геннадий Гудков состоял во фракции «Единая Россия», но потом из соображений защиты своих бизнес-интересов резко стал оппозиционером», — рассказал собеседник агентства.

Соловьев считает, что Дмитрий Гудков попросту доигрался, и посоветовал ему посмотреть интервью главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича телеканалу ОНТ. Такие вещи кончаются всегда одним и тем же: слезным раскаянием и пониманием бесцельности своего существования, обратил внимание журналист.

В этом и есть большая проблема: ты делаешь вид, что народный избранник, но народ тебя отторгает. И в глубине души рождается понимание, что на самом деле народ таких ненавидит, заключил Владимир Соловьев.

facebook.com / Виталий Серуканов

«Чемпион по лицемерию»

Юрист Виталий Серуканов, некогда работавший в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и занимавший должность заместителя главы московского «Штаба Навального»2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), раскрыл мотивы, подтолкнувшие Пархоменко написать «хвалебную оду» Дмитрию Гудкову.

«Все товарищи Гудкова прекрасно знают, что Дима — обыкновенный мажор. Он попал в политику и продолжает ею заниматься благодаря своему папе, у которого есть большие связи, в том числе по линии его прошлой работы. В этом и ответ, почему Гудкову все сходит с рук и почему он живет как сыр в масле», — заявил Серуканов.

Собеседник ФАН заметил, что Гудков-младший совсем не производит впечатления человека, которому не хватает свободы или прав. Наоборот, он чувствует себя хозяином жизни. По мнению бывшего оппозиционера, таким людям всегда всего мало — подобные Гудкову «никогда не наедаются».

«Пархоменко — чемпион мира по лицемерию. Вы знаете пословицу про глаза и росу?.. Ни для кого не секрет, что Пархоменко назначил себя и своих соратников по оппозиции «стороной света», а «злом» — всех несогласных с ним», — отметил юрист.

Характер работы обозревателей «Эха Москвы» в целом определяется тем, что они — агенты влияния Госдепа США, считает Серуканов.

«При этом у оппозиционеров нет согласия внутри и нет поддержки общественности, они загибаются», — заявил собеседник агентства.

vk.com / Дмитрий Гудков

Еще в 2018 году Дмитрий Гудков был пойман на владении квартирой по адресу: Москва, ул. Куусинена, дом 21А. Ее стоимость три года назад составляла 19 миллионов рублей. Упоминалась также жилплощадь в элитном доме в центре Лондона площадью 137 кв. м, которая стоила 2,5 млн фунтов стерлингов. Квартира включала большую гостиную, три спальни, две ванные и две гардеробные комнаты.

В качестве другой недвижимости «общественника» фигурировали апартаменты на болгарском курорте «Золотые пески» с примерной стоимостью 1,4 миллиона евро.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга