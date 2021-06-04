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18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
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Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова

Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
wikipedia.org  /  Třinecké železárny / Attribution

Санкт-Петербург, 4 июня. Отечественным металлургическим компаниям не следует обижаться на высказывания вице-премьера Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов на сумму 100 млрд рублей.

Соответствующее заявление озвучил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Что касается металлургов, то я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича», — отметил глава государства.

Отрасль намеревается получать аналогичную сверхприбыль не только за счет экспорта, но и внутри страны, резюмировал Путин. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что отечественные металлурги получили сверхдоходы в размере около 100 млрд рублей, повысив внутреннюю стоимость вслед за мировой.

По его словам, отраслевые корпорации должны вернуть денежные средства в государственный бюджет в виде налога. При этом Белоусов отметил, что власти не преследуют цель «отобрать» у работников дополнительные доходы.

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путин белоусов металлурги
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