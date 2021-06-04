Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова

Санкт-Петербург, 4 июня. Отечественным металлургическим компаниям не следует обижаться на высказывания вице-премьера Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов на сумму 100 млрд рублей.

Соответствующее заявление озвучил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Что касается металлургов, то я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича», — отметил глава государства.

Отрасль намеревается получать аналогичную сверхприбыль не только за счет экспорта, но и внутри страны, резюмировал Путин. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что отечественные металлурги получили сверхдоходы в размере около 100 млрд рублей, повысив внутреннюю стоимость вслед за мировой.

По его словам, отраслевые корпорации должны вернуть денежные средства в государственный бюджет в виде налога. При этом Белоусов отметил, что власти не преследуют цель «отобрать» у работников дополнительные доходы.