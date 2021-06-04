Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»

Санкт-Петербург, 4 июня. Компания «Мегалайн» и администрация Петербурга реализуют сразу два инвестиционных проекта, среди них — реновация бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений «Горская».

Над новым проектом работает архитектурное бюро MLA+. На территории новой «Горской» появятся несколько ключевых объектов, в том числе парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, портовая набережная и объекты инфраструктуры для предпринимательской деятельности.

В целом инвестиционный проект для города — это всегда хорошо, заявила в беседе с изданием «Журналистская правда» доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александра Ненько. По ее словам, необходимо, чтобы в нем сочетались сразу три функции: деловая, общественная, культурно-историческая.

«С точки зрения смешанного использования территории, очень приветствуется, когда в инвестиционном проекте есть культура или образование. Они добавляют атмосферы и движения вперед», — отметила урбанист.

Расположение проекта «Горская» также довольно интересное, поскольку данная территория находится в месте соединения с дамбой. Благодаря этому удастся еще сильнее увязать остров Котлин с сушей.