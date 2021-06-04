Арестованный по подозрению в убийстве туристки из Перми сбежал от полиции

Екатеринбург, 4 июня. Предполагаемый убийца туристки из Перми сбежал из-под домашнего ареста, сообщил глава пресс-службы УФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Накануне правоохранители задержали ранее судимого за изнасилование Алексея Еремеева, однако тот подался в бега. Сейчас он находится в федеральном розыске

Знакомые пропавшей девушки рассказали, что она отправилась в Михайловск для сплава по реке и должна была вернуться домой 31 мая, но пропала без вести. Местные жители нашли ее машину, припаркованную у берега. Позднее тело туристки нашли в лесу, сообщало Федеральное агентство новостей.