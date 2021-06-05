Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях

Российская эстрада с каждым разом пополняется все новыми исполнителями, но смогут ли они заменить звезд прошлых лет — это вопрос. Певец, заслуженный артист России Сергей Рогожин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что не видит таких перспектив в новых исполнителях.

Особой популярностью среди молодежи на сегодняшний день пользуются такие артисты, как Niletto, Клава Кока, Валя Карнавал и другие. Но по мнению Рогожина, они не смогут заменить прошлое поколение артистов.

«Я ориентируюсь, я знаю, кто эти люди. Они сейчас везде. Но мы люди другой формации. Эта формация, которая пришла сейчас, не думаю, что она пришла на смену. Это так не выглядит. Это выглядит, как очередная новая волна», — говорит певец.

В прошлом Сергей Рогожин и сам был так называемой новой волной. Он вспоминает свое участие в группе «Форум». По его словам, музыканты этого коллектива первыми начали использовать электронную технику и компьютеры для создания музыки и песен.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Это тоже было чем-то необычным и новым для слушателя. Это было чем-то очень отличающимся от Майи Кристалинской или Иосифа Кобзона. Но ментальность нашего народа и нашей страны состоит в том, что новомодные явления, рэп и другие направления не могут занять главное место», — отмечает исполнитель.

В подтверждение своих слов Рогожин обратил внимание на то, какие песни обычно исполняются россиянами в части застолья. И это далеко не рэп и прочие современные направления.

«Именно в нашем народе и в России напевность, мелодичность занимают главенствующее место. Все привнесенное не сохраняет нашу культуру. Я не против этого. Это не плохо, это должно быть. Они так самовыражаются. А когда это еще делать, как не в эти юные годы?» — говорит артист.

Современная поп-эстрада вызывает в нем неподдельный интерес, он с любопытством наблюдает за молодыми исполнителями, что-то из их творчества может даже позаимствовать, но он уверен, что заменить маститых артистов прошлых лет современным певцам не удастся.

«Я к этому отношусь очень хорошо, с интересом, с любопытством, может даже что-то заимствую. Это интересно наблюдать, но я не вижу глобальной перспективы. Это не то, что мне сейчас дышит в затылок и не то, что нас всех сметет», — заключил Рогожин.

Ранее о современных исполнителях высказалась певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. Из всего многообразия молодых исполнителей она смогла выделить певицу Юлию Зиверт (Zivert).