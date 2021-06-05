Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 00:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:29
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
Все новости
05 июня 00:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:29
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
Все новости

Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях

Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
instagram.com  /  @sergeyrogogin

Российская эстрада с каждым разом пополняется все новыми исполнителями, но смогут ли они заменить звезд прошлых лет — это вопрос. Певец, заслуженный артист России Сергей Рогожин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что не видит таких перспектив в новых исполнителях.

Особой популярностью среди молодежи на сегодняшний день пользуются такие артисты, как Niletto, Клава Кока, Валя Карнавал и другие. Но по мнению Рогожина, они не смогут заменить прошлое поколение артистов.    

«Я ориентируюсь, я знаю, кто эти люди. Они сейчас везде. Но мы люди другой формации. Эта формация, которая пришла сейчас, не думаю, что она пришла на смену. Это так не выглядит. Это выглядит, как очередная новая волна», — говорит певец.

В прошлом Сергей Рогожин и сам был так называемой новой волной. Он вспоминает свое участие в группе «Форум». По его словам, музыканты этого коллектива первыми начали использовать электронную технику и компьютеры для создания музыки и песен.

Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

«Это тоже было чем-то необычным и новым для слушателя. Это было чем-то очень отличающимся от Майи Кристалинской или Иосифа Кобзона. Но ментальность нашего народа и нашей страны состоит в том, что новомодные явления, рэп и другие направления не могут занять главное место», — отмечает исполнитель.

В подтверждение своих слов Рогожин обратил внимание на то, какие песни обычно исполняются россиянами в части застолья. И это далеко не рэп и прочие современные направления.

«Именно в нашем народе и в России напевность, мелодичность занимают главенствующее место. Все привнесенное не сохраняет нашу культуру. Я не против этого. Это не плохо, это должно быть. Они так самовыражаются. А когда это еще делать, как не в эти юные годы?» — говорит артист.

Современная поп-эстрада вызывает в нем неподдельный интерес, он с любопытством наблюдает за молодыми исполнителями, что-то из их творчества может даже позаимствовать, но он уверен, что заменить маститых артистов прошлых лет современным певцам не удастся.     

«Я к этому отношусь очень хорошо, с интересом, с любопытством, может даже что-то заимствую. Это интересно наблюдать, но я не вижу глобальной перспективы. Это не то, что мне сейчас дышит в затылок и не то, что нас всех сметет», — заключил Рогожин.

Ранее о современных исполнителях высказалась певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. Из всего многообразия молодых исполнителей она смогла выделить певицу Юлию Зиверт (Zivert).

Вернуться назад

Все новости / Видео / Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
шоу-бизнес пресс-центр патриот рогожин
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 76640 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 61454 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54348 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 52150 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 45329 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru