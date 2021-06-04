Один человек погиб в аварии с кортежем президента Киргизии

Бишкек, 4 июня. Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП на Иссык-Куле, в результате один человек погиб, передает пресс-служба главы государства.

По предварительным данным, в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался выехавшая на встречную полосу движения машина. Предположительно, мужчина, ставший виновником аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм скончался сотрудник девятого управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Автомобиль из кортежа катарской делегации на ПМЭФ попал в ДТП, сообщало Федеральное агентство новостей. Как сообщили в ГИБДД, микроавтобус влетел в легковушку, машину отбросило на тротуар, и едва не задело прохожих.