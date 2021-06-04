Экономист Нечаев объяснил россиянам, что делать с долларовыми накоплениями

, 4 июня. Решение Минфина РФ отказаться от долларов в ФНБ не должно воздействовать на личные финансы граждан. Такое мнение выразил первый министр экономики России Андрей Нечаев.

Беспокоиться о решении Министерства финансов не нужно, заявил он в интервью «Радио 1».

«Граждане России живут сами по себе, а Фонд национального благосостояния – сам по себе», — объяснил Нечаев.

Что касается личных сбережений, то нужно руководствоваться правилом «не класть все яйца в одну корзину». При этом, по мнению министра, деньги следует хранить в той валюте, в которой человек планирует их потратить.

Вместе с тем финансовые власти РФ не смогут полностью отказаться от долларовых инструментов, считает Нечаев. Он допустил, что это может быть финансово-политический блеф в преддверии встречи российского и американского лидеров.

Решение отказаться от нацвалюты США в структуре Фонда национального благосостояния является вынужденным. Такое заявление озвучил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.