Министр промышленности РФ озвучил планы на производство «Спутника V» в июле

Санкт-Петербург, 4 июня. Российские компании могут производить не менее 30 миллионов доз противокоронавирусной вакцины «Спутник V» в месяц.

Производство двух компонентов противокоронавирусного препарата «Спутник V» составит около 30 миллионов доз с июля. Об этом в беседе с агентством «Интерфакс» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Если говорить о двухкомпонентной вакцине «Спутник V», то российские компании могут производить не менее 30 миллионов доз в месяц», — уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что для комфортного прохождения процедуры в стране созданы все условия.