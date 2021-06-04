Президент России ответил на заявление Дерипаски в адрес Центробанка

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава государства Владимир Путин ответил на заявление Олега Дерипаски в адрес Банка России. Президент поделился мнением в рамках выступления на международном экономическом форуме.

В ходе пленарной сессии ведущий Станислав Натанзон попросил оценить критикующие высказывания бизнесмена Олега Дерипаски, которые предприниматель размещает в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями», — добавил президент.

По словам Владимира Путина, Банк России долгое время поддерживает довольно пониженную ставку. Регулятор вынужден реагировать на происходящее в отечественной экономике. Дерипаска это прекрасно понимает, он опытный бизнесмен и вполне успешный, резюмировал глава государства.

Миллиардер Олег Дерипаска ранее сообщил о наступлении хороших времен в стране. Согласно позиции предпринимателя, сейчас существует определенная стабильность и довольно предсказуемые условия.