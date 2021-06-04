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04 июня 18:30
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новостей
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
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Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
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Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
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Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
Все новости

Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»

Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
Prt Scr twitter.com  /  @Aerolineas_AR

Буэнос-Айрес, 4 июня. Аргентина получила крупнейшую партию российской вакцины «Спутник V» в количестве более 818 тысяч доз. Об этом сообщает авиакомпания Aerolíneas Argentinas на официальной странице в Twitter.

«Самолет, летевший рейсом AR1061, приземлился с 818,15 тыс. доз вакцины «Спутник V». Мы продолжим осуществлять все необходимые перелеты, чтобы внести вклад в крупнейшую кампанию по вакцинации в истории нашей страны», — написано на официальной странице авиакомпании в Twitter.

Из-за большого объема груза самолет был вынужден сделать техническую посадку в Риме. AR1061 стал 23-м рейсом, совершенным аргентинской авиакомпанией для доставки вакцин.

С начала кампании по вакцинации в Аргентине было применено 13,1 млн доз вакцин, причем более 10 млн человек получили первую дозу препарата от коронавируса и еще 2,9 млн — обе.

Президенты Аргентины и России Альберто Фернандес и Владимир Путин планируют объявить сегодня во время встречи о начале массового производства российской вакцины на территории южноамериканской страны. Объявление будет сделано во время видеоконференции в рамках ПМЭФ-21 с участием Фернандеса и Путина.

Аргентина получила более 800 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Prt Scr twitter.com  / @Aerolineas_AR

Министр здравоохранения Карла Виссотти 2 июня сообщила на пресс-конференции, что страна уже получила разрешение НИЦ им. Гамалеи производить вакцины в лаборатории Richmond в городе Пилар.

По информации Infobae, проект по производству «Спутника V» в Аргентине будет называться «Вакцина для иммунизации и развития Аргентины» (V.I.D.A.). Аббревиатура V.I.D.A. напоминает слово «vida», которое переводится с испанского как «жизнь».

В конце этой недели будет осуществлен еще один рейс авиакомпании Aerolíneas Argentinas в Москву для доставки 400 тысяч доз препарата.

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Все новости / Латинская Америка / Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
аргентина вакцина спутник v
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