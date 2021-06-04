Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»

Буэнос-Айрес, 4 июня. Аргентина получила крупнейшую партию российской вакцины «Спутник V» в количестве более 818 тысяч доз. Об этом сообщает авиакомпания Aerolíneas Argentinas на официальной странице в Twitter.

«Самолет, летевший рейсом AR1061, приземлился с 818,15 тыс. доз вакцины «Спутник V». Мы продолжим осуществлять все необходимые перелеты, чтобы внести вклад в крупнейшую кампанию по вакцинации в истории нашей страны», — написано на официальной странице авиакомпании в Twitter.

Ya aterrizó nuestro vuelo AR1061 con 818.150 nuevas dosis de @sputnikvaccine ✈️????????. Seguiremos realizando todos los vuelos necesarios para contribuir a la mayor campaña de vacunación de la historia de nuestro país. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/bM7BhAXHps — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) June 4, 2021

Из-за большого объема груза самолет был вынужден сделать техническую посадку в Риме. AR1061 стал 23-м рейсом, совершенным аргентинской авиакомпанией для доставки вакцин.

???? Hoy llegó un nuevo lote de #SputnikV! Esta vez es una tanda récord de 818 150 dosis pic.twitter.com/A354ca6DJz — Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 4, 2021

С начала кампании по вакцинации в Аргентине было применено 13,1 млн доз вакцин, причем более 10 млн человек получили первую дозу препарата от коронавируса и еще 2,9 млн — обе.

Президенты Аргентины и России Альберто Фернандес и Владимир Путин планируют объявить сегодня во время встречи о начале массового производства российской вакцины на территории южноамериканской страны. Объявление будет сделано во время видеоконференции в рамках ПМЭФ-21 с участием Фернандеса и Путина.

Prt Scr twitter.com / @Aerolineas_AR

Министр здравоохранения Карла Виссотти 2 июня сообщила на пресс-конференции, что страна уже получила разрешение НИЦ им. Гамалеи производить вакцины в лаборатории Richmond в городе Пилар.

По информации Infobae, проект по производству «Спутника V» в Аргентине будет называться «Вакцина для иммунизации и развития Аргентины» (V.I.D.A.). Аббревиатура V.I.D.A. напоминает слово «vida», которое переводится с испанского как «жизнь».

В конце этой недели будет осуществлен еще один рейс авиакомпании Aerolíneas Argentinas в Москву для доставки 400 тысяч доз препарата.