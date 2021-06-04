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18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
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Поражение Abrams старой советской ракетой попало на видео

Армия
Поражение Abrams старой советской ракетой попало на видео
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted Banks

Сана, 4 июня. Йеменские повстанцы на примере современного американского танка продемонстрировали свое мастерство владения старым ПТРК советского производства.

Характерной чертой вооруженного противостояния в Йемене является тот факт, что армии Саудовской Аравии (СА), обладающей современным американским вооружением, противостоят местные повстанцы военизированного формирования Хути, которые в лучшем случае обладают старым советским оружием. Которое осталось в их стране. Однако, несмотря на это, хуситы проявляют большую отвагу и зачастую совершают рейды на территорию сопредельного государства. Об одной из таких вылазок было рассказано в материале интернет-портала «Российской газеты».

В результате рейда хуситов против приграничных опорных пунктов войск СА ими был удачно использован старый советский ПТРК. При этом поражение американского танка, находящегося на открытой позиции в горах, старой советской ракетой попало на видео.

«В своих видеоотчетах хуситы показали поражение танка М1А2 Abrams противотанковой управляемой ракетой «Фагот» или «Конкурс», которая попала в левую переднюю часть корпуса», — сообщает источник.

На опубликованных кадрах можно наблюдать, как со значительного расстояния расчет ПТРК хуситов попадает ракетой в район ходовой части американского танка. После взрыва ракеты явных повреждений заметить не удается. Однако саудовский экипаж предпочел спешно покинуть машину, что свидетельствует о ее выходе из строя. Из этого можно прийти к выводу, что танк был обездвижен, поскольку, предположительно, в результате взрыва ракеты траки танка были перебиты. В итоге саудовцы решили оставить свой «разутый» Abrams, ожидая очередных ракетных ударов противника.

Ранее в американском журнале National Interest сравнили живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams.

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саудовская аравия йемен abrams армия
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