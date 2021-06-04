Поражение Abrams старой советской ракетой попало на видео

Сана, 4 июня. Йеменские повстанцы на примере современного американского танка продемонстрировали свое мастерство владения старым ПТРК советского производства.

Характерной чертой вооруженного противостояния в Йемене является тот факт, что армии Саудовской Аравии (СА), обладающей современным американским вооружением, противостоят местные повстанцы военизированного формирования Хути, которые в лучшем случае обладают старым советским оружием. Которое осталось в их стране. Однако, несмотря на это, хуситы проявляют большую отвагу и зачастую совершают рейды на территорию сопредельного государства. Об одной из таких вылазок было рассказано в материале интернет-портала «Российской газеты».

В результате рейда хуситов против приграничных опорных пунктов войск СА ими был удачно использован старый советский ПТРК. При этом поражение американского танка, находящегося на открытой позиции в горах, старой советской ракетой попало на видео.

«В своих видеоотчетах хуситы показали поражение танка М1А2 Abrams противотанковой управляемой ракетой «Фагот» или «Конкурс», которая попала в левую переднюю часть корпуса», — сообщает источник.

На опубликованных кадрах можно наблюдать, как со значительного расстояния расчет ПТРК хуситов попадает ракетой в район ходовой части американского танка. После взрыва ракеты явных повреждений заметить не удается. Однако саудовский экипаж предпочел спешно покинуть машину, что свидетельствует о ее выходе из строя. Из этого можно прийти к выводу, что танк был обездвижен, поскольку, предположительно, в результате взрыва ракеты траки танка были перебиты. В итоге саудовцы решили оставить свой «разутый» Abrams, ожидая очередных ракетных ударов противника.

Ранее в американском журнале National Interest сравнили живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams.