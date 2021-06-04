Новая серия проекта о жизни мигрантов в России «Урюк и клюква» вышла в Сети

Москва, 4 июня. Проект рассказывает о жизни мигрантов из разных стран в России. Авторы раскрывают особенности их культур и причины миграции.

В новом эпизоде рассказывается о жизни киргизской диаспоры в Москве. В описании серии говорится, что каждый девятый киргиз живет в России. Создатели проекта заявляют, что в Москве не найдется ни одного района, где не было бы чего-нибудь киргизского. В серии показали жизнь диаспоры, начиная от поликлиник до дискотек и стендапа, передает RT.

Зрителям расскажут, как живут киргизы в Москве и как на самом деле устроена диаспора. Авторы показали, какие районы Киргизии соперничают между собой в российской столице, а также как представители народа отмечают день рождения.

Ранее Правительство РФ утвердило требования к уровню знаний для трудовых мигрантов. Исходя из документа, иностранцам необходимо знать основные факты и события из истории РФ, а также им придется ознакомиться с правами и обязанностями граждан.