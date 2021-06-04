Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19

Увидел в новостях информацию, что Запад не торопится открывать двери нашей вакцине «Спутник V», защищающей от заражения COVID-19 почти на 90%. Создатели «Спутника V» прямо заявляют, что инициаторами информационной кампании против нашей вакцины являются представители Big Pharma (мировые фармацевтические гиганты, пытающиеся подмять под себя все рынки) и антироссийские политические круги Запада.

Отмечу, сегодня в мире де-факто уже есть сегрегация, связанная с наличием или отсутствием у человека защиты от коронавируса. Это наша реальность — это есть и в Израиле, и в Европе, и в США. Это ждет и нас, если мы хотим вернуться к доковидной жизни, в том числе путешествовать по миру. Отмечу, нашим гражданам никто и ничто не мешает сделать прививку — это просто, доступно и бесплатно.

В идеале было бы хорошо действовать по принципу: можешь (по состоянию здоровья) привиться, но не хочешь — сиди в маске дома. А для привитых ограничения постепенно снимать, в том числе разрешать не носить маски.

Хотя никакой третьей волны сейчас в России нет, я совершенно осознанно и настоятельно призываю всех прививаться именно сейчас. Скорее всего, осенью COVID-19 вернется к нам с гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями. Коронавирус уже вписался в этот сонм, он с нами всерьез и надолго и, скорее всего, станет постоянной сезонной инфекцией.

Иногда я слышу разговоры, что мол кто-то привился, а потом заболел, и это значит, что вакцина не работает. Думаю, так могут рассуждать, скажу мягко, не очень умные люди.

ФБА «Экономика сегодня» /

Объясню, как говорится, на пальцах. Главная наша вакцина «Спутник V», как известно, двухкомпонентная, то есть нужно ввести две дозы с промежутком в несколько недель. Полностью защита формируется только через две-три недели после второго укола — у человека появляется защитная реакция, благодаря выработке антител. Таким образом, если вы сейчас начнете прививаться, то есть сделаете первый укол, антитела у вас ориентировочно появятся только к августу, и тогда вы сможете противостоять инфекции.

Если вы заболели раньше, в ходе вакцинации, это не значит, что вакцина плохая, это только означает, что ваш иммунитет еще не успел сформироваться. Это касается не только вакцин, но и любых лекарств: даже антибиотики начинают действовать не сразу — должно пройти какое-то время. В случае с вакциной — около двух месяцев.

Еще одно важное замечание. Ни один препарат, ни одна вакцина не является эффективной на 100%. И мы, и американцы пишем, что в эксперименте лучшие вакцины показывает около 90% эффективности, на практике — чуть меньше. Это значит, что, условно говоря, из каждых 100 вакцинированных заболеет примерно десять. Это простая математика.

Но прививаться, конечно, все равно надо. Даже если вы имели несчастье попасть в эти 10%, все равно уровень защиты от COVID-19 у вас будет выше, чем у непривитых. Да, «враг», то есть коронавирус в этом случае вашу защиту пробьет, но он не доберется до вашего «центра» и «тылов» — то есть, вы перенесете заболевание относительно легко, а жизненно важные органы не пострадают.

Вот почему прививаться надо обязательно.