Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19

Увидел в новостях информацию, что Запад не торопится открывать двери нашей вакцине «Спутник V», защищающей от заражения COVID-19 почти на 90%. Создатели «Спутника V» прямо заявляют, что инициаторами информационной кампании против нашей вакцины являются представители Big Pharma (мировые фармацевтические гиганты, пытающиеся подмять под себя все рынки) и антироссийские политические круги Запада.
Отмечу, сегодня в мире де-факто уже есть сегрегация, связанная с наличием или отсутствием у человека защиты от коронавируса. Это наша реальность — это есть и в Израиле, и в Европе, и в США. Это ждет и нас, если мы хотим вернуться к доковидной жизни, в том числе путешествовать по миру. Отмечу, нашим гражданам никто и ничто не мешает сделать прививку — это просто, доступно и бесплатно.
В идеале было бы хорошо действовать по принципу: можешь (по состоянию здоровья) привиться, но не хочешь — сиди в маске дома. А для привитых ограничения постепенно снимать, в том числе разрешать не носить маски.
Хотя никакой третьей волны сейчас в России нет, я совершенно осознанно и настоятельно призываю всех прививаться именно сейчас. Скорее всего, осенью COVID-19 вернется к нам с гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями. Коронавирус уже вписался в этот сонм, он с нами всерьез и надолго и, скорее всего, станет постоянной сезонной инфекцией.
Иногда я слышу разговоры, что мол кто-то привился, а потом заболел, и это значит, что вакцина не работает. Думаю, так могут рассуждать, скажу мягко, не очень умные люди.
Объясню, как говорится, на пальцах. Главная наша вакцина «Спутник V», как известно, двухкомпонентная, то есть нужно ввести две дозы с промежутком в несколько недель. Полностью защита формируется только через две-три недели после второго укола — у человека появляется защитная реакция, благодаря выработке антител. Таким образом, если вы сейчас начнете прививаться, то есть сделаете первый укол, антитела у вас ориентировочно появятся только к августу, и тогда вы сможете противостоять инфекции.
Если вы заболели раньше, в ходе вакцинации, это не значит, что вакцина плохая, это только означает, что ваш иммунитет еще не успел сформироваться. Это касается не только вакцин, но и любых лекарств: даже антибиотики начинают действовать не сразу — должно пройти какое-то время. В случае с вакциной — около двух месяцев.
Еще одно важное замечание. Ни один препарат, ни одна вакцина не является эффективной на 100%. И мы, и американцы пишем, что в эксперименте лучшие вакцины показывает около 90% эффективности, на практике — чуть меньше. Это значит, что, условно говоря, из каждых 100 вакцинированных заболеет примерно десять. Это простая математика.
Но прививаться, конечно, все равно надо. Даже если вы имели несчастье попасть в эти 10%, все равно уровень защиты от COVID-19 у вас будет выше, чем у непривитых. Да, «враг», то есть коронавирус в этом случае вашу защиту пробьет, но он не доберется до вашего «центра» и «тылов» — то есть, вы перенесете заболевание относительно легко, а жизненно важные органы не пострадают.
Вот почему прививаться надо обязательно.