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новостей
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:26
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
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Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19

Общество
Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Увидел в новостях информацию, что Запад не торопится открывать двери нашей вакцине «Спутник V», защищающей от заражения COVID-19 почти на 90%. Создатели «Спутника V» прямо заявляют, что инициаторами информационной кампании против нашей вакцины являются представители Big Pharma (мировые фармацевтические гиганты, пытающиеся подмять под себя все рынки) и антироссийские политические круги Запада.

Отмечу, сегодня в мире де-факто уже есть сегрегация, связанная с наличием или отсутствием у человека защиты от коронавируса. Это наша реальность — это есть и в Израиле, и в Европе, и в США. Это ждет и нас, если мы хотим вернуться к доковидной жизни, в том числе путешествовать по миру. Отмечу, нашим гражданам никто и ничто не мешает сделать прививку — это просто, доступно и бесплатно.

В идеале было бы хорошо действовать по принципу: можешь (по состоянию здоровья) привиться, но не хочешь — сиди в маске дома. А для привитых ограничения постепенно снимать, в том числе разрешать не носить маски.

Хотя никакой третьей волны сейчас в России нет, я совершенно осознанно и настоятельно призываю всех прививаться именно сейчас. Скорее всего, осенью COVID-19 вернется к нам с гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями. Коронавирус уже вписался в этот сонм, он с нами всерьез и надолго и, скорее всего, станет постоянной сезонной инфекцией.

Иногда я слышу разговоры, что мол кто-то привился, а потом заболел, и это значит, что вакцина не работает. Думаю, так могут рассуждать, скажу мягко, не очень умные люди.

Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Объясню, как говорится, на пальцах. Главная наша вакцина «Спутник V», как известно, двухкомпонентная, то есть нужно ввести две дозы с промежутком в несколько недель. Полностью защита формируется только через две-три недели после второго укола — у человека появляется защитная реакция, благодаря выработке антител. Таким образом, если вы сейчас начнете прививаться, то есть сделаете первый укол, антитела у вас ориентировочно появятся только к августу, и тогда вы сможете противостоять инфекции.

Если вы заболели раньше, в ходе вакцинации, это не значит, что вакцина плохая, это только означает, что ваш иммунитет еще не успел сформироваться. Это касается не только вакцин, но и любых лекарств: даже антибиотики начинают действовать не сразу — должно пройти какое-то время. В случае с вакциной — около двух месяцев.

Еще одно важное замечание. Ни один препарат, ни одна вакцина не является эффективной на 100%. И мы, и американцы пишем, что в эксперименте лучшие вакцины показывает около 90% эффективности, на практике — чуть меньше. Это значит, что, условно говоря, из каждых 100 вакцинированных заболеет примерно десять. Это простая математика.

Но прививаться, конечно, все равно надо. Даже если вы имели несчастье попасть в эти 10%, все равно уровень защиты от COVID-19 у вас будет выше, чем у непривитых. Да, «враг», то есть коронавирус в этом случае вашу защиту пробьет, но он не доберется до вашего «центра» и «тылов» — то есть, вы перенесете заболевание относительно легко, а жизненно важные органы не пострадают.

Вот почему прививаться надо обязательно.

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Все новости / Общество / Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19
спутник V вакцинация против COVID-19 александр мясников
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