Аксенов назвал сроки возобновления круглосуточного водоснабжения в Ялте и Симферополе

Симферополь, 4 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда в Симферополе и Ялте перейдут на круглосуточное водоснабжение.

Сейчас в регионе поступление воды перекрывают в ночное время с целью экономии. Перейти на круглосуточное водоснабжение в Ялте и столице республики планируется уже в июле этого года, сообщил РИА Новости глава Крыма.

До этого стало известно, что крымский полуостров обеспечивают водой без ограничений. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что проблема с поступлением воды в Крым принципиально решена.