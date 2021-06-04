В Слободском установили посвященный Грину арт-объект

Слободской, 4 июня. Памятник, посвященный знаменитому уроженцу города Слободской, писателю Александру Грину, появился на набережной Вятки.

Арт-объект в виде корабля с алыми парусами появился 4 июня, сообщает «Свойкировский.рф»«. Жители города очень гордятся своим земляком, в его честь было решено установить инсталляцию по мотивам знаменитого произведения.

Фото и видео с места уже появилось в Сети. Пользователи поддержали установку объекта. Многие отметили, что он очень красиво выглядит на набережной.

Тем временем в Москве сообщили об установке памятника академику Андрею Сахарову. Его открыли 25 мая в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».