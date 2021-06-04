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04 июня 18:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
Все новости

В Слободском установили посвященный Грину арт-объект

Общество
В Слободском установили посвященный Грину арт-объект
Nation News  /  Пресс-служба Пятого канала

Слободской, 4 июня. Памятник, посвященный знаменитому уроженцу города Слободской, писателю Александру Грину, появился на набережной Вятки.

Арт-объект в виде корабля с алыми парусами появился 4 июня, сообщает «Свойкировский.рф»«. Жители города очень гордятся своим земляком, в его честь было решено установить инсталляцию по мотивам знаменитого произведения.

Фото и видео с места уже появилось в Сети. Пользователи поддержали установку объекта. Многие отметили, что он очень красиво выглядит на набережной.

Тем временем в Москве сообщили об установке памятника академику Андрею Сахарову. Его открыли 25 мая в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

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Все новости / Общество / В Слободском установили посвященный Грину арт-объект
памятник грин слободской
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