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04 июня 18:30
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новостей
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
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Диетолог раскрыл главную опасность продуктов быстрого приготовления

Общество
Диетолог раскрыл главную опасность продуктов быстрого приготовления
pixabay.com

Москва, 4 июня. Еда быстрого приготовления, которую все чаще выбирают россияне, может нанести огромный вред организму. Об этом рассказал диетолог Алекс Плато.

Самым вредным продуктом, по мнению диетолога, является лапша быстрого приготовления. Несмотря на ее дешевизну и вкус, минусов у такой пищи гораздо больше. Человек при употреблении лапши получает только углеводы, как если бы он съел батон белого хлеба.

«Это вредно и для лишнего веса, и вызывает метаболический синдром. Уже через час возникнет сильное чувство голода, и человек снова будет что-то есть, вполне вероятно ту же лапшу», – объяснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Лапша быстрого приготовления к тому же содержит много специй, консервантов, усилителей вкуса и пальмовое масло, которые очень опасны для здоровья.

Алекс Плато также предостерег от употребления в пищу каш быстрого приготовления. По его словам, эти сильно перемолотые хлопья высоко поднимают уровень инсулина, но никакой пользы от них нет. Не советует диетолог увлекаться и мюсли, в которые добавляют орехи, шоколад, сахар, мед, что придает продукту высокую калорийность. От такого завтрака происходит снижение работоспособности и клонит в сон.

Специалист отметил, что менее вредными продуктами можно считать наггетсы, куриное филе и рыбу в панировке. Если пожарить их на сухой сковородке и избавить от кляра, то иногда их вполне можно употреблять в пищу.

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил ранее, что снижение уровня инсулина в крови является ключевым принципом всех эффективных диет. Однако для серьезной борьбы с ожирением следует обращаться за помощью к специалисту.

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продукты инсулин диетолог
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