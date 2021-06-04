Диетолог раскрыл главную опасность продуктов быстрого приготовления

Москва, 4 июня. Еда быстрого приготовления, которую все чаще выбирают россияне, может нанести огромный вред организму. Об этом рассказал диетолог Алекс Плато.

Самым вредным продуктом, по мнению диетолога, является лапша быстрого приготовления. Несмотря на ее дешевизну и вкус, минусов у такой пищи гораздо больше. Человек при употреблении лапши получает только углеводы, как если бы он съел батон белого хлеба.

«Это вредно и для лишнего веса, и вызывает метаболический синдром. Уже через час возникнет сильное чувство голода, и человек снова будет что-то есть, вполне вероятно ту же лапшу», – объяснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Лапша быстрого приготовления к тому же содержит много специй, консервантов, усилителей вкуса и пальмовое масло, которые очень опасны для здоровья.

Алекс Плато также предостерег от употребления в пищу каш быстрого приготовления. По его словам, эти сильно перемолотые хлопья высоко поднимают уровень инсулина, но никакой пользы от них нет. Не советует диетолог увлекаться и мюсли, в которые добавляют орехи, шоколад, сахар, мед, что придает продукту высокую калорийность. От такого завтрака происходит снижение работоспособности и клонит в сон.

Специалист отметил, что менее вредными продуктами можно считать наггетсы, куриное филе и рыбу в панировке. Если пожарить их на сухой сковородке и избавить от кляра, то иногда их вполне можно употреблять в пищу.

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил ранее, что снижение уровня инсулина в крови является ключевым принципом всех эффективных диет. Однако для серьезной борьбы с ожирением следует обращаться за помощью к специалисту.