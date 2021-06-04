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04 июня 18:29
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новостей
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
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«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
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Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
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«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе

Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
Федеральное агентство новостей  / 

Азербайджан заявил о том, что 27 мая шесть армянских военнослужащих были захвачены в плен, когда занимались диверсионно-подрывными работами. Во версии Армении, азербайджанцы схватили военнослужащих на территории их воинской части при выполнении инженерных работ.

На текущий момент Азербайджан продолжает преследовать свои стратегические цели в Закавказье, главной из которых является прямой коридор с Турцией. Старые карты советского Генштаба неожиданным образом стали для Баку аргументом в пограничном споре. Армянская сторона с аргументами не согласна, и в результате регион до сих пор не видит мира.

В подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Южный ветер» обсуждаем, что стало причинами этой ситуации, к чему ведут сложности в определении государственной территории Армении и Азербайджана, кому это выгодно и к чему инцидент может привести.

В выпуске:

Как проходит демаркация границ и почему она затягивается?

К чему стремится Азербайджан?

Что стоит за слухами о признании Нагорного Карабаха независимым государством?

Есть ли в регионе интересы Франции?

Как могут повлиять на регион результаты выборов в Иране?

И наконец, при чем тут США?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и YouTube, а также в мобильных приложениях.

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Все новости / Подкасты / «ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
азербайджан армения нагорный карабах обострение
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