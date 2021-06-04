«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о том, что 27 мая шесть армянских военнослужащих были захвачены в плен, когда занимались диверсионно-подрывными работами. Во версии Армении, азербайджанцы схватили военнослужащих на территории их воинской части при выполнении инженерных работ.

На текущий момент Азербайджан продолжает преследовать свои стратегические цели в Закавказье, главной из которых является прямой коридор с Турцией. Старые карты советского Генштаба неожиданным образом стали для Баку аргументом в пограничном споре. Армянская сторона с аргументами не согласна, и в результате регион до сих пор не видит мира.

В подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Южный ветер» обсуждаем, что стало причинами этой ситуации, к чему ведут сложности в определении государственной территории Армении и Азербайджана, кому это выгодно и к чему инцидент может привести.

В выпуске:

Как проходит демаркация границ и почему она затягивается?

К чему стремится Азербайджан?

Что стоит за слухами о признании Нагорного Карабаха независимым государством?

Есть ли в регионе интересы Франции?

Как могут повлиять на регион результаты выборов в Иране?

И наконец, при чем тут США?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и YouTube, а также в мобильных приложениях.