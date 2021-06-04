Путин: желание металлургов получать сверхдоход влечет перекосы в экономике

Санкт-Петербург, 4 июня. Стремления представителей металлургической отрасли получать сверхприбыли как за границей, так и внутри страны, можно понять. Однако в итоге это приводит к перекосам в экономике.

Такое замечание сделал президент РФ Владимир Путин в процессе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

В связи с этим российский лидер призвал металлургический бизнес «не обижаться» на слова первого вице-премьера Белоусова о «нахлобучивании» металлургами государства на 100 млрд рублей.

«Это касается многих отраслей, в том числе энергетики, той же нефтянки: поднялись цены на мировых рынках, и у нас стараются поднять», — добавил глава государства.

Правительство не намерено «отбирать» дополнительные доходы у представителей металлургической отрасли. На это указал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.