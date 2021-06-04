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18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
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Путин: желание металлургов получать сверхдоход влечет перекосы в экономике

Экономика
Путин: желание металлургов получать сверхдоход влечет перекосы в экономике
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 4 июня. Стремления представителей металлургической отрасли получать сверхприбыли как за границей, так и внутри страны, можно понять. Однако в итоге это приводит к перекосам в экономике.

Такое замечание сделал президент РФ Владимир Путин в процессе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

В связи с этим российский лидер призвал металлургический бизнес «не обижаться» на слова первого вице-премьера Белоусова о «нахлобучивании» металлургами государства на 100 млрд рублей.

«Это касается многих отраслей, в том числе энергетики, той же нефтянки: поднялись цены на мировых рынках, и у нас стараются поднять», — добавил глава государства.

Правительство не намерено «отбирать» дополнительные доходы у представителей металлургической отрасли. На это указал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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Все новости / Экономика / Путин: желание металлургов получать сверхдоход влечет перекосы в экономике
путин металлурги сверхприбыль
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