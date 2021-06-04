Майские выходные в 2022 году проведут раздельно

Москва, 4 июня. Согласно информации, приведенной в проекте, майские выходные в России будут проводиться раздельно. Новогодние каникулы же будут длинными.

Майские выходные дни в России будут разделены в 2022 году. Согласно тексту проекта, их разделят на два периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Как заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, россиян ожидают длинные десятидневные новогодние каникулы. Его слова передает ТАСС.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе», — уточнил он на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент России Владимир Путин назвал высшую ценность человека. Пандемия коронавирусной инфекции позволила осознать ценность здоровья и человеческого общения, отметил он.