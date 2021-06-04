Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли

Сегодня голливудская актриса кино и телевидения, режиссер и сценарист, а также посол доброй воли ООН Анджелина Джоли (Angelina Jolie) празднует свой 46-й день рождения. В последние годы американская звезда радует нас с больших экранов не так часто, как хотелось бы. Однако за долгие годы творческой карьеры красавица успела прочно вписать свое имя в мировую кинолетопись.

В день рождения оскароносной артистки ФАН вспоминает ее яркие и завораживающие роли в большом кино.

Кадр из фильма «Джиа» /

Джиа (Gia, 1998)

Первой по-настоящему прорывной для актрисы стала роль легендарной супермодели 70-х Джии Мари Каранджи. Картина проводит зрителя по всему пути ее недолгой жизни: от работы официанткой в закусочной до мировой славы и преждевременной смерти от СПИДа в 26 лет.

Кадр из фильма «Джиа» /

История о неистовой и прекрасной бунтарке во многом перекликается и с юностью самой Джоли, которая успела поработать фотомоделью и попробовать все виды наркотиков, пока ей не стукнуло и 20 лет. Актриса долго и упорно отклоняла предложение, но согласилась на него точно не зря: картина получила два «Золотых глобуса», один из которых достался ей за лучшую женскую роль.

Прерванная жизнь (Girl, Interrupted, 1999)

После небольшого перерыва Джоли снова сыграла роль необузданной бунтарки, которая на этот раз принесла молодой актрисе заслуженный «Оскар». Драма о буднях пациенток психиатрической клиники должна была стать блистательным возвращением Вайноны Райдер, однако ведущие критики как один рукоплескали отчаянной и пронзительной игре Джоли.

Кадр из фильма «Прерванная жизнь» /

Адаптация мемуаров американки Сюзанны Кейсен встретила на выходе не самые однозначные отзывы, в том числе и от самой романистки. Однако горькая картина о хрупких девушках, сломленных судьбой, получилась одной из самых пронзительных киноработ десятилетия. После съемок в проекте Анджелина Джоли набила себе символичную татуировку со словами драматурга Теннесси Уильямса: «Молюсь за диких сердцем, томящихся в заключении».

Лара Крофт: Расхитительница гробниц (Lara Croft: Tomb Raider)

В середине нулевых актриса примерила на себя роль культовой экшн-героини, сыграв в относительно успешной дилогии про археолога и искательницу приключений из одноименной серии компьютерных игр. Несмотря на захватывающий сюжет и зрелищные трюки, часть из которых Джоли выполняла сама, приключенческая картина была встречена критиками довольно прохладно, а кассовые сборы сложно назвать триумфальными.

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» /

Главная звезда фильма не горела желанием возвращаться к образу персонажа в третий раз, хоть и получила за сиквел гонорар в 12 миллионов долларов, став тем самым одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Мистер и миссис Смит (Mr. & Mrs. Smith, 2005)

Комедийный боевик Дага Лаймана обернулся для актрисы не только большим прокатным успехом, но и судьбоносной встречей с одним из самых сексуальных актеров десятилетия — Брэдом Питтом. Слухи о романе красивейших людей планеты начали ходить еще в начале съемок, и впоследствии, как мы знаем, привели к долгоиграющим отношениям и свадьбе.

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» /

Интересно, что этого могло и не случиться, ведь на главную женскую роль в боевике изначально претендовала актриса Николь Кидман. Перемены касались не только подбора актеров: говорят, что оригинальный сценарий переписывали не менее 50 раз, и над ним бились с десяток сценаристов. После премьеры лента получила смешанные отзывы критиков, однако большинство из них отмечали главное преимущество — экранную химию главных актеров.

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» /

Подмена (Changeling, 2008)

В обласканной критиками картине Клинта Иствуда актриса сыграла отличную драматическую роль, за которую была номинирована на главные премии киносезона, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус».

Ее героиня по имени Кристин Коллинз понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, не является ее настоящим сыном. Отчаявшаяся мать не находит помощи и понимания ни у властей, ни у журналистов, ведь женщину признают безумной и помещают в психиатрическую лечебницу.

Кадр из фильма «Подмена» /

Интересно, что у героини Джоли есть реальный прототип, ведь сама лента основана на реальных событиях, известных как Вайнвилльские убийства. Серия похищений и убийств мальчиков происходила в Лос-Анджелесе в конце 1920-х годов.

Малефисента (Maleficent, 2014)

В новом десятилетии Анджелина Джоли вдохнула новую жизнь в известного всем персонажа Disney, снявшись в экспериментальном проекте студии. Переосмысление классического сюжета о Спящей красавице перевернуло любимую сказку с ног на голову, ведь мы увидели историю становления злодейки-колдуньи Малефисенты, когда как принцессе Авроре досталась аккомпанирующая роль.

Кадр из фильма «Малефисента» /

«Магнетическая игра» Джоли, о которой писали критики, очаровала и зрителей. Кассовый успех привел к производству сиквела о лесной волшебнице, который вышел на экраны спустя пять лет.

Кадр из фильма «Малефисента» /

Известно, что руководители студии хотели воспользоваться красотой актрисы для фильма, однако сама Джоли настояла на том, чтобы персонаж сохранил устрашающие черты из старого мультфильма Disney. Шалость удалась: по признанию звезды, ее вид в костюме и гриме действительно вышел не на шутку пугающим. Единственным ребенком, сохраняющим спокойствие в ее присутствии, стала дочка актрисы Вивьен Джоли-Питт, которая сыграла в сказке маленькую принцессу Аврору.