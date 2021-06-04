Мурашко оценил перспективы для развития вакцинного туризма в РФ

Москва, 4 июня. Перспективы для развития туризма в России, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции, увидел глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иностранные граждане, которые работают в России, первыми получат доступ к платным услугам вакцинации от коронавируса. Также в министерстве отметили, что предложение президента РФ Владимира Путина по прививочной кампании для иностранцев будет распространяться на людей, проживающих в стране.

До этого сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил президента РФ за работу в области создания вакцин. Политик выступил по видеосвязи на Петербургском международном экономическом форуме.