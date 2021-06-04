Буланова и Рогожин оценили Бузову и других современных артистов

Санкт-Петербург, 4 июня. Певцы Сергей Рогожин и Татьяна Буланова на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» высказали свое отношение к современным звездам эстрады, таким как Ольга Бузова.

Брифинг с именитыми артистами был посвящен анонсу ежегодного концерта и новому альбому поэтессы Галины Заренковой. В ходе дискуссии Рогожин и Буланова ответили на вопрос об отношении к молодым исполнителям. Певец уверен, что новое поколение представляет собой другой формат, поэтому он не может сказать, что такие артисты, как Бузова или Клава Кока, пришли им на смену.

«Ментальность народа и страны состоит в том, что новомодные явления, рэп, например, не могут занять главное место. Когда люди достигают определенного возраста, когда садятся за стол и что-то поют, они не поют вместе рэп. В нашем народе, в России важна напевность, мелодичность», — объяснил Рогожин, почему современные музыканты не могут быть перспективными.

Буланова же заявила, что среди новых звезд ей больше всего нравится Zivert. Она призналась, что любит слушать ее песни в машине.

В рамках пресс-конференции выяснилось, что на концерте Заренковой Рогожин и Буланова впервые выступят не как артисты, а как музыканты. Творческий вечер состоится 9 июня в БКЗ «Октябрьский».