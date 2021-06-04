Путин назвал высшую ценность человека

Санкт-Петербург, 4 июня. Пандемия коронавируса позволила осознать высшую ценность здоровья и человеческого общения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в первую очередь пандемия продемонстрировала то, насколько уязвимы люди. Кроме того, благодаря этому фактору удалось осознать значение науки и высоких технологий, а также роль объединения усилий в преодолении общих кризисов.

Путин принял участие в пленарном заседании, состоявшемся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие проходит в Северной столице со 2 по 5 июня.