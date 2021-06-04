ВВС США пополнят свой авиапарк аналогом российского истребителя Су-57

Вашингтон, 4 июня. Военно-воздушные силы США выразили желание приобрести больше истребителей F-15EX Advanced вместо F-35 Lightning II. Таким образом Пентагон намерен обновить ВВС США.

Американское издание Defense News отмечает, что F-15EX Eagle принято считать аналогом российского истребителя Су-57. Ссылаясь на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год, издание пишет, что ВВС США запросили дополнительные 1,4 млрд долларов на закупку дополнительных 12 единиц F-15EX Advanced Eagle и сопутствующего оборудования для них. Увеличивать закупки F-35 Lightning II в Пентагоне не стали.

В рамках обновления ВВС Пентагон избавляется от старых машин F-15 Eagle, потому что в приоритете американских высших чинов сейчас самолет F-15EX Advanced Eagle. В дополнительном документе к проекту бюджета Пентагон прописал свои желания на случай выделения дополнительного финансирования.

Ранее журнал Popular Mechanics написало, что в ходе военных учений Northern Edge 21 на Аляске, истребитель F-15EX Advanced Eagle «сбил несколько противников и был сбит сам».

Истребитель F-15EX Advanced Eagle впервые поднялся в воздух в феврале текущего года. Он считается самой совершенной версией F-15 Eagle, у истребителя есть потенциал стать самым вооруженным истребителем в мире. Он призван дополнить F-35 Lightning II в особо сложных военных миссиях.

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