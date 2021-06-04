ВВС США пополнят свой авиапарк аналогом российского истребителя Су-57

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 18:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:27
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
17:59
Экономика
Президент России ответил на заявление Дерипаски в адрес Центробанка
Все новости
04 июня 18:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:27
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
17:59
Экономика
Президент России ответил на заявление Дерипаски в адрес Центробанка
Все новости

ВВС США пополнят свой авиапарк аналогом российского истребителя Су-57

Армия
ВВС США пополнят свой авиапарк аналогом российского истребителя Су-57
boeing.com  /  Boeing: The Boeing Company

Вашингтон, 4 июня. Военно-воздушные силы США выразили желание приобрести больше истребителей F-15EX Advanced вместо F-35 Lightning II. Таким образом Пентагон намерен обновить ВВС США.

Американское издание Defense News отмечает, что F-15EX Eagle принято считать аналогом российского истребителя Су-57. Ссылаясь на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год, издание пишет, что ВВС США запросили дополнительные 1,4 млрд долларов на закупку дополнительных 12 единиц F-15EX Advanced Eagle и сопутствующего оборудования для них. Увеличивать закупки F-35 Lightning II в Пентагоне не стали.

В рамках обновления ВВС Пентагон избавляется от старых машин F-15 Eagle, потому что в приоритете американских высших чинов сейчас самолет F-15EX Advanced Eagle. В дополнительном документе к проекту бюджета Пентагон прописал свои желания на случай выделения дополнительного финансирования.

Ранее журнал Popular Mechanics написало, что в ходе военных учений Northern Edge 21 на Аляске, истребитель F-15EX Advanced Eagle «сбил несколько противников и был сбит сам».

Истребитель F-15EX Advanced Eagle впервые поднялся в воздух в феврале текущего года. Он считается самой совершенной версией F-15 Eagle, у истребителя есть потенциал стать самым вооруженным истребителем в мире. Он призван дополнить F-35 Lightning II в особо сложных военных миссиях.

Ранее ФАН писал о том, что Россия получила возможность выиграть войну «одним залпом».

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВВС США пополнят свой авиапарк аналогом российского истребителя Су-57
пентагон ввс сша су-57 F-15EX Advanced F-35 Lightning II.
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 57165 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 54096 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53446 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 43367 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 38851 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru