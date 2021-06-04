Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня

Владимир Путин принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Очное выступление президента России на пленарном заседании стало ключевым событием делового марафона. В своей речи глава государства затронул самые актуальные темы мировой повестки.

После двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений мероприятие планетарного масштаба проходит в необычном формате. Так по видеосвязи к представительному собранию в «Экспоцентре» присоединились Эмир Катара Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который поблагодарил Москву за весомый вклад в борьбу с пандемией. Владимир Путин подчеркнул, что ковид не отступит, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах. Россия пока — единственная страна, которая официально зарегистрировала уже четыре препарата от коронавируса и помогает другим государствам разворачивать на своей территории производство вакцин от COVID-19. Путин поручил кабмину проработать вопрос прививочного туризма на родину «Спутника V».

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Путин.

С видеоприветствием к участникам обратились президент Аргентины, где уже широко применяют нашу вакцину, Альберто Фернандес и глава Бразилии Жаир Болсонаро, который пока присматривается к российской разработке. Иностранные лидеры услышали в прямой речи Путина и ответы на свои вопросы. Современная геополитика во многом выстраивает свою архитектуру вокруг «Северного потока — 2». Российский лидер заявил, что прокладка труб первой нитки глобального и сугубо экономического проекта успешно завершена.

«Рад сообщить, что именно сегодня успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается», — заявил президент РФ.

Отдельный блок вопросов касался экологии. Глава государства поручил правительству до 1 октября разработать план снижения выбросов парниковых газов, чтобы до 2050 года их уровень в России был ниже, чем в Евросоюзе. Президент особо подчеркнул: Москва заинтересована в решении проблем с изменением климата и поддерживает международные соглашения в этой сфере.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать — это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты», — подчеркнул глава государства.

Путин обозначил и приоритеты внутренней деловой повестки. Он отметил, что России удалось избежать резкого падения доходов, но проблема безработицы все еще актуальна. Вполне ожидаемо до конца года в масштабах всей страны планируется запустить программу молодежной занятости, в том числе предпринимательства. Также российский лидер предложил продлить срок действия льготного ипотечного кредита еще на год, увеличив процентную ставку до семи, и поддержать малый и средний бизнес огромной России целым пакетом мер.