Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 19:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
Все новости
04 июня 19:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
Все новости

Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня

  /   Обновлено: 04 июня 2021 19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владимир Путин принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Очное выступление президента России на пленарном заседании стало ключевым событием делового марафона. В своей речи глава государства затронул самые актуальные темы мировой повестки.

После двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений мероприятие планетарного масштаба проходит в необычном формате. Так по видеосвязи к представительному собранию в «Экспоцентре» присоединились Эмир Катара Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который поблагодарил Москву за весомый вклад в борьбу с пандемией. Владимир Путин подчеркнул, что ковид не отступит, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах. Россия пока — единственная страна, которая официально зарегистрировала уже четыре препарата от коронавируса и помогает другим государствам разворачивать на своей территории производство вакцин от COVID-19. Путин поручил кабмину проработать вопрос прививочного туризма на родину «Спутника V».

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Путин. 

С видеоприветствием к участникам обратились президент Аргентины, где уже широко применяют нашу вакцину, Альберто Фернандес и глава Бразилии Жаир Болсонаро, который пока присматривается к российской разработке. Иностранные лидеры услышали в прямой речи Путина и ответы на свои вопросы. Современная геополитика во многом выстраивает свою архитектуру вокруг «Северного потока — 2». Российский лидер заявил, что прокладка труб первой нитки глобального и сугубо экономического проекта успешно завершена.

«Рад сообщить, что именно сегодня успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается», — заявил президент РФ. 

Отдельный блок вопросов касался экологии. Глава государства поручил правительству до 1 октября разработать план снижения выбросов парниковых газов, чтобы до 2050 года их уровень в России был ниже, чем в Евросоюзе. Президент особо подчеркнул: Москва заинтересована в решении проблем с изменением климата и поддерживает международные соглашения в этой сфере.

Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать — это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты», — подчеркнул глава государства. 

Путин обозначил и приоритеты внутренней деловой повестки. Он отметил, что России удалось избежать резкого падения доходов, но проблема безработицы все еще актуальна. Вполне ожидаемо до конца года в масштабах всей страны планируется запустить программу молодежной занятости, в том числе предпринимательства. Также российский лидер предложил продлить срок действия льготного ипотечного кредита еще на год, увеличив процентную ставку до семи, и поддержать малый и средний бизнес огромной России целым пакетом мер.  

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
путин россия экономика политика пмэф-2021
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 61965 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 55583 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53665 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 46148 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 40414 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru