Путин предупредил об опасности для НАТО на фоне инцидента с Ryanair

Санкт-Петербург, 4 июня. НАТО в опасности, если ее руководство позволяет себе необоснованные заявления относительно посадки самолета Ryanair в Минске, заявил президент РФ Владимир Путин.

Так российский лидер прокомментировал ложные утверждения о том, что спецслужбы РФ якобы причастны к инциденту в Минке. Там 23 мая после сообщения о взрывном устройстве посадили самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

"Я не хочу давать оценок ни тому, что в Штатах произошло, ни тому, что произошло с самолетом. Я этого не знаю. НАТО в опасности, если руководство делает такие заявления", — сказал президент на полях Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что не желает даже вникать в произошедшее. Более того, это никак не касается России.

Ранее сам Протасевич признал, что его мог «подставить» человек, который работает с ним над Telegram-каналом. Как утверждает блогер, с коллегой у него был конфликт.