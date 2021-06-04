Владимир Путин призвал западные страны отказаться от двойных стандартов

Санкт-Петербург, 4 июня. Странам Запада следует отказаться от политики двойных стандартов, уверен президент России Владимир Путин.

Глава государства выразил недоумение, почему схожие ситуации в Белоруссии и США с задержанием протестующих оценивают по-разному. Собеседник Путина из одного западного государства ответил: «Ну мы же демократическая страна».

«Резиновая пуля выбивает глаз. Пострадавшему надо сказать: «Ну ничего, это же демократическая резиновая пуля, ну, потерпите»», — с иронией ответил на это российский лидер.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина состоялось 4 июня. В рамках мероприятия президент также заявил, что пусть Россия и обращает внимание на внутриполитические события в США, но никогда не вмешивается в это.