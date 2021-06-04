Путин отказался отвечать на вопросы журналистов о Протасевиче на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. ПМЭФ носит экономический характер, напомнил Владимир Путин журналистам, спрашивающим его о ситуации в Белоруссии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате на площадке КВЦ «Экспофорум». Российский лидер ранее выступил с речью на пленарном заседании.

«Наш форум экономический. Вы нас затюкали этими вопросами про Белоруссию. Какой-то Протасевич. Я знать его не знаю. Пусть делает, что хочет», — заявил Владимир Путин.

Ему также был задан вопрос, посадила бы Москва самолет из Лондона в Тайланд, ведь маршрут пролегает через территорию РФ. На него президент ответил коротко: «Не скажу».

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет компании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Одним из пассажиров был объявленный в розыск экс-главред запрещенного в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан правоохранителями во время проверки документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.

Накануне Протасевич дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Он рассказал журналистам о нюансах политической эмиграции и источниках финансирования беглых оппозиционеров.