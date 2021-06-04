В Армавире трехлетний ребенок получил пулю в голову во время игры с оружием

Армавир, 4 июня. Жителя Армавира обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью трехлетнему мальчику по неосторожности. Мужчина пришел в гости к друзьям с оружием. Малыш нашел его и поранился.

Ребенок получил ранение головы из травматического пистолета. Следственный отдел по городу Армавир СК РФ возбудил в отношении 36-летнего армавирца уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ.

Травматический пистолет «Оса», из-за которого дошкольник оказался в реанимации, был официально зарегистрирован, сообщает ФАН со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.