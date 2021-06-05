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05 июня 11:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:09
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:05
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:05
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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Документы по делу Марии Баталовой Следственный комитет отдал на повторную экспертизу

Общество
Документы по делу Марии Баталовой Следственный комитет отдал на повторную экспертизу
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 мая. Доверенность и договор пожизненной ренты, заключенный между Гитаной Леонтенко и Натальей Дрожжиной, следствие направило на повторную почерковедческую экспертизу. Первую экспертизу проводило МВД, и тогда было подтверждено, что на документах стоит настоящая подпись Гитаны Леонтенко. Одна вдова Алексея Баталова продолжает настаивать, что не ставила своей подписи.

«Следственный комитет принял решение о повторной почерковедческой экспертизе по заявке Баталовых. Баталовы не доверяют экспертизе, проведенной МВД. Подпись Гитаны Аркадьевны стоит на трех договорах пожизненного содержания. Она ее лично поставила в присутствии нас и нотариуса. Теперь она заявляет, что не было нотариуса, и она ничего не подписывала. Что она подписывала какие-то бумаги по поводу покраски могилы. Но все, кто видел памятник, знают, что красить там нечего», — заявил Михаил Цивин ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что невозможно аннулировать договор купли-продажи комнат для Марии Баталовой на Кутузовском проспекте. Деньги за них были полностью выплачены, более того, договор признан легитимным уже судом. Адвокат Баталовых — Татьяна Киреенко — продолжает утверждать, что они добьются признания сделки недействительной.

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баталова цивин дрожжина леонтенко
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