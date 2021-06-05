Документы по делу Марии Баталовой Следственный комитет отдал на повторную экспертизу

Москва, 5 мая. Доверенность и договор пожизненной ренты, заключенный между Гитаной Леонтенко и Натальей Дрожжиной, следствие направило на повторную почерковедческую экспертизу. Первую экспертизу проводило МВД, и тогда было подтверждено, что на документах стоит настоящая подпись Гитаны Леонтенко. Одна вдова Алексея Баталова продолжает настаивать, что не ставила своей подписи.

«Следственный комитет принял решение о повторной почерковедческой экспертизе по заявке Баталовых. Баталовы не доверяют экспертизе, проведенной МВД. Подпись Гитаны Аркадьевны стоит на трех договорах пожизненного содержания. Она ее лично поставила в присутствии нас и нотариуса. Теперь она заявляет, что не было нотариуса, и она ничего не подписывала. Что она подписывала какие-то бумаги по поводу покраски могилы. Но все, кто видел памятник, знают, что красить там нечего», — заявил Михаил Цивин ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что невозможно аннулировать договор купли-продажи комнат для Марии Баталовой на Кутузовском проспекте. Деньги за них были полностью выплачены, более того, договор признан легитимным уже судом. Адвокат Баталовых — Татьяна Киреенко — продолжает утверждать, что они добьются признания сделки недействительной.