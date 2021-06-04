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новостей
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:27
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
17:59
Экономика
Президент России ответил на заявление Дерипаски в адрес Центробанка
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Буланова призналась, что не имеет музыкального образования

  /   Обновлено: 04 июня 2021 17:17
Шоу-бизнес
Буланова призналась, что не имеет музыкального образования
Nation News

Санкт-Петербург, 4 июня. Известная исполнительница Татьяна Буланова откровенно рассказала, что никогда не обучалась музыкальной грамоте, поскольку для выступления на сцене у нее есть слух.

Артистка приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая была посвящена предстоящему гала-концерту поэтессы Галины Заренковой и презентации ее альбома.

Журналисты медиахолдинга поинтересовались, слышала ли Буланова о конфликте начинающей тиктокерши Вали Карнавал и народной артистки России Ларисы Долиной, который случился в программе «Музыкалити». В YouTube-шоу джазовая певица раскритиковала блогера за незнание нот. Буланова, исполнительница культового хита «Ясный мой свет», в ответ призналась, что не имеет образования и никогда не занималась с преподавателями по вокалу.

«Мне никогда не ставили дыхание. Голос мне бог дал. Хорошо, когда знаешь ноты, но я не умею петь по нотам, у меня на слух», — откровенно рассказала артистка.

Буланова подчеркнула, что в скандальном видео Карнавал не смогла элементарно повторить мелодию на слух, что и разозлило Долину. По ее словам, джазовая артистка в первую очередь имела в виду, что у блогера отсутствует талант.

Буланова призналась, что не имеет музыкального образования
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

После громкого скандала российские селебрити разделились на два лагеря. На защиту Карнавал встали известные блогеры, в том числе и Николай Соболев. Шоумен раскритиковал устаревшие взгляды Долиной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Буланова призналась, что не имеет музыкального образования
буланова патриот карнавал долина
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