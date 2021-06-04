Буланова призналась, что не имеет музыкального образования

Санкт-Петербург, 4 июня. Известная исполнительница Татьяна Буланова откровенно рассказала, что никогда не обучалась музыкальной грамоте, поскольку для выступления на сцене у нее есть слух.

Артистка приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая была посвящена предстоящему гала-концерту поэтессы Галины Заренковой и презентации ее альбома.

Журналисты медиахолдинга поинтересовались, слышала ли Буланова о конфликте начинающей тиктокерши Вали Карнавал и народной артистки России Ларисы Долиной, который случился в программе «Музыкалити». В YouTube-шоу джазовая певица раскритиковала блогера за незнание нот. Буланова, исполнительница культового хита «Ясный мой свет», в ответ призналась, что не имеет образования и никогда не занималась с преподавателями по вокалу.

«Мне никогда не ставили дыхание. Голос мне бог дал. Хорошо, когда знаешь ноты, но я не умею петь по нотам, у меня на слух», — откровенно рассказала артистка.

Буланова подчеркнула, что в скандальном видео Карнавал не смогла элементарно повторить мелодию на слух, что и разозлило Долину. По ее словам, джазовая артистка в первую очередь имела в виду, что у блогера отсутствует талант.

Prt Scr youtube.com / Gazgolder

После громкого скандала российские селебрити разделились на два лагеря. На защиту Карнавал встали известные блогеры, в том числе и Николай Соболев. Шоумен раскритиковал устаревшие взгляды Долиной.