ВМС США в экстренном порядке вывели подводный флот в Тихий океан

Вашингтон, 4 июня. Субмарины Военно-морского флота США экстренно выведены в Тихий океан с целью проверки боеготовности в ходе учений Agile Dagger 2021.

Во время тренировок будут отработаны задачи по развертыванию подводных лодок в различных районах океана, заявила пресс-служба командования подводных сил флота.

При этом во время учений будут проверяться навыки флота по осуществлению прицельных ударов по наземным мишеням баллистическими и управляемыми ракетами. Также военнослужащие отработают задачи по взаимодействию с подлодками оппонентов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как США под видом учений передают Украине вооружение. Также в Киев направляются боеприпасы и материальное имущество для Вооруженных сил Украины.