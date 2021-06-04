Авиарейс из Челябинска в Норильск задержали на сутки из-за непогоды

Челябинск, 4 июня. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Челябинска — Норильск на сутки.

Рейс задерживается на сутки из-за непогоды. На борт зарегистрированы более 80 человек, трое из которых — несовершеннолетние. По предварительной информации, самолет улетит в 01:45 по московскому времени.

В регионе ожидаются сильные грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщает МЧС по региону. В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт временно приостановил авиасообщение.

Авиасообщение между Йошкар-Олой и Сочи возобновилось после 26 лет перерыва, сообщал ФАН. Пассажирами первого рейса стали 33 человека.