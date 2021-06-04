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04 июня 18:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:22
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
17:59
Экономика
Президент России ответил на заявление Дерипаски в адрес Центробанка
17:57
Происшествия
Один человек погиб в аварии с кортежем президента Киргизии
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Путин: страны не договорятся, что именно считать «вмешательством в выборы»

Политика
Путин: страны не договорятся, что именно считать «вмешательством в выборы»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин сомневается, что странам удастся договориться о понятии «вмешательство в выборы».

Глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, странам вряд ли удастся договориться, что именно считать вмешательством в избирательный процесс.

Президент подписал закон о запрете участвовать в выборах лицам, связанных с работой экстремистских организаций. Суд будет устанавливать их причастность.

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Все новости / Политика / Путин: страны не договорятся, что именно считать «вмешательством в выборы»
выборы путин вмешательство
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