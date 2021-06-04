Путин: страны не договорятся, что именно считать «вмешательством в выборы»

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин сомневается, что странам удастся договориться о понятии «вмешательство в выборы».

Глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, странам вряд ли удастся договориться, что именно считать вмешательством в избирательный процесс.

Президент подписал закон о запрете участвовать в выборах лицам, связанных с работой экстремистских организаций. Суд будет устанавливать их причастность.