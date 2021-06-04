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04 июня 18:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:22
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
17:59
Экономика
Президент России ответил на заявление Дерипаски в адрес Центробанка
17:57
Происшествия
Один человек погиб в аварии с кортежем президента Киргизии
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С начала года в Калининграде произошло 11 аварий с участием самокатчиков

Происшествия
С начала года в Калининграде произошло 11 аварий с участием самокатчиков
pixabay.com

Калининград, 4 июня. Из-за семи ДТП, которые произошли за первые пять месяцев 2021 года, травмировались люди. Из них четыре совершены не на дороге, а на тротуаре или велодорожках.

При этом один инцидент с участием сигвея закончился гибелью человека. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все дорожные происшествия случились по вине водителей самокатов, которые попадают под категорию М. Также сотрудники ГИБДД остановили четырех водителей без прав. Часто те, кто управляет средствами мобильности, не используют шлемы.

Ранее полицейские арестовали мужчину, который ездил на самокате без водительского удостоверения. По закону при мощности средства передвижения свыше 250 Ватт надо иметь права с категорией на мопеды, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / С начала года в Калининграде произошло 11 аварий с участием самокатчиков
дтп калининград самокаты
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