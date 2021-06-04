С начала года в Калининграде произошло 11 аварий с участием самокатчиков

Калининград, 4 июня. Из-за семи ДТП, которые произошли за первые пять месяцев 2021 года, травмировались люди. Из них четыре совершены не на дороге, а на тротуаре или велодорожках.

При этом один инцидент с участием сигвея закончился гибелью человека. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все дорожные происшествия случились по вине водителей самокатов, которые попадают под категорию М. Также сотрудники ГИБДД остановили четырех водителей без прав. Часто те, кто управляет средствами мобильности, не используют шлемы.

Ранее полицейские арестовали мужчину, который ездил на самокате без водительского удостоверения. По закону при мощности средства передвижения свыше 250 Ватт надо иметь права с категорией на мопеды, сообщал ФАН.