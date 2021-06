14-летнюю американку застрелили за то, что она не состоит в банде

Чикаго, 5 июня. Трое преступников выстрелили в голову 14-летней девочке в районе Бэк-оф-Ярдс в Чикаго. Злоумышленники напали на подростка, после того как она сказала, что не состоит в банде. Об этом сообщил политик Раймонд Лопес у себя на странице в Twitter.

A 14 year old girl has been shot in the head in the 15th Ward’s Back of the Yards community. Her condition is unknown at this time. More details will be shared as they become available.